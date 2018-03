Siete de los acusados de una red de narcotráfico confiesan y delatan al octavo procesado

Siete acusados de integrar una presunta red de tráfico de cannabis y cocaína han confesado este lunes su implicación para intentar rebajar sus condenas y, además, han delatado al octavo procesado, que había negado previamente su participación.

Antes del inicio del juicio en la Audiencia de Huesca, la Fiscalía y los abogados defensores de siete de los acusados han llegado a un principio de acuerdo para rebajar las penas solicitadas inicialmente por delitos contra la salud pública e integración de grupo criminal (71 años de cárcel y multas de 8,3 millones de euros) a cambio de reconocer los hechos.

Y así lo han hecho nada más comenzar la sesión, confesando que efectivamente se dedicaban de forma estable a la venta ilegal de resina de cannabis y cocaína a terceras personas cuando fueron detenidos por la Policía Nacional en la operación Fragua en 2016.

"No puedo llegar a un acuerdo sobre algo que no he hecho"