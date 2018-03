Marcha militar en memoria de los fallecidos en el alud de Tuca de Paderna

Este sábado, el Regimiento de Cazadores de Montaña Galicia 64 realizó una marcha para recordar a los fallecidos, como se ha hecho en varias ocasiones desde entonces. Unas 200 personas, entre las cuales se encontraban el subsecretario de Defensa, Arturo Romaní, y el general de la Brigada Aragón número 1, José Luis Sánchez, caminaron sobre la nieve en memoria de aquellos integrantes de las tropas de montaña que nunca volvieron.

El plan inicial era que los participantes, según el nivel técnico, eligieran uno de los dos trayectos propuestos: uno que salía desde los Llanos del Hospital para llegar hasta el Forau de Aigualluts, el más sencillo, y otro que, con el mismo punto de salida, finalizaría en el monolito que está en la zona cerca de donde fue el accidente, a unos 2.900 metros. La marcha podía hacerse con raquetas o con esquís.

Debido a la inestabilidad de la nieve, con un nivel de riesgo de aludes de 4 sobre 5, y a las previsiones meteorológicas, los organizadores decidieron este sábado por la mañana descartar la segunda opción y realizar únicamente el recorrido más sencillo. No obstante, las condiciones atmosféricas no fueron tan adversas como se plantearon en un principio. En la marcha, los participantes se encontraron, no obstante, con nieve, lluvia y sol. Hacia la mitad del camino se paró para guardar unos instantes de silencio en recuerdo de los fallecidos. Después se celebró una comida.

Con del dorsal número 1 iba el subsecretario de Defensa. Entre la organización y los componentes del regimiento Galicia y el centenar de veteranos, el homenaje reunió a unas 200 personas. Entre ellas estaban antiguos miembros de las tropas de montaña (de todas las unidades), personal retirado, en la reserva y en activo y alguno de los supervivientes que formaban parte de la columna que se vio sorprendida por el alud.

Este sábado, 27 años después, los militares volvieron a recordar a los nueve compañeros que un 11 de marzo, hacia las 11.00 y cuando regresaban al campamento base, fueron sorprendidos por un alud cuyo frente alcanzaba los 200 metros de longitud. Nueve personas murieron sepultadas por la nieve. El primer día solo pudieron ser rescatados cinco cadáveres. El último cuerpo apareció una semana más tarde.