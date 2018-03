El aroma de la trufa seduce a la Azucarera con 11.000 tapas

A las cinco en punto de la tarde un embriagador aroma a ‘tuber melanosporum’, nombre científico de la popular trufa negra, anunciaba a los primeros visitantes a Trufa-te que la jornada iba a ser muy placentera. Y de nuevo muy exitosa, tónica habitual de este certamen que organiza la Diputación Provincial de Huesca para promocionar este hongo y acercarlo a los hogares altoaragoneses, y que por primera vez recalaba en Monzón. La cita fue secundada por más de 3.000 personas y se vendieron cinco kilos de trufa.

El recinto ferial de la Azucarera se quedó pequeño, al igual que el pabellón de Fraga, donde se celebró el año pasado. Nueve fueron los establecimientos participantes: Hotel Mas Monzón y Restaurante Piscis, Restaurante El Cacao, 4 Esquinas, Restaurante–Catering Pastelería Canela, Bar Restaurante Acapulco, Hotel Restaurante Las Ripas, Hostal El Portal de Alcolea de Cinca y Casa Santos de Albalate de Cinca. Todos ellos sirvieron unas 11.000 tapas que volaron en cuestión de dos horas.

Entre los asistentes, hubo algunos que la degustaban por primera vez y otros ya veteranos del certamen. "No la conocía pero después de venir, igual me animo a consumirla", explicaba Santi López, de Monzón. En el lado opuesto, el foncense José Carlos Solano, un enamorado de este hongo. "Lo he probado con bacalao y estaba genial. Esto es un éxito, la pena es la cola que ha habido que hacer para acceder pero estaba todo muy bueno", afirmó.