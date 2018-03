Un 'tourné' marinando cocina y amistad con fines benéficos

La utilización de productos de la tierra y el buen ambiente entre fogones son las constantes de la cocina de Óscar Viñuales, y en el próximo mes se trasladarán a diferentes restaurantes de la provincia. Será dentro de la iniciativa impulsada por el chef oscense a la que ha denominado 'Óscar cocina entre amigos', y que él mismo tilda como “un evento gastrobenéfico”.

Porque la solidaridad y el disfrute frente al plato se conjugan en la 'tourné' que protagonizará Viñuales, en la que cocinará a cuatro manos con diferentes compañeros, a los que define simplemente como amigos, y lo hará con un fin solidario, ya que una parte de lo que recaude con los menús se destinará a la asociación 3ymás.

Su idea surgió a raíz de su desvinculación del restaurante El Origen en la capital oscense para comenzar una nueva andadura al frente de un nuevo establecimiento en Arguís. “Al llevar a cabo un proyecto de rehabilitación, la apertura del nuevo restaurante se retrasó hasta finales de marzo, y no me gusta estar parado, me pareció que era buen momento para hacer algo con los compañeros, cosas que siempre se hablan, pero para las que normalmente no se tiene tiempo”, relata el cocinero, que poco a poco fue dando forma a su idea, buscando además ese valor añadido de poder darle una utilidad solidaria, para lo que buscó una asociación a la que destinar lo recaudado, “queriendo encontrar alguna menos conocida, pero que también llevara a cabo una labor importante”.