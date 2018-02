"Tras cotizar 30 años es triste no tener una pensión los últimos días de tu vida"

"Siempre hay milagros". A ese deseo se agarra José Luis Murillo, un vecino de Monzón de 51 años diagnosticado como enfermo terminal de cáncer y que hace un desesperado llamamiento de ayuda después de que el impago de una deuda a la Seguridad Social le haya privado de recibir hasta ahora una pensión "pese a haber cotizado treinta años, cuatro meses y un día como autónomo", lamenta.

Él y su mujer sobreviven con los 400 euros que cobra ella como asistenta. "Podría coger más horas, pero no puede porque me tiene que cuidar a mi ahora por los dolores que tengo, que me obligan a tomar morfina", señala. El mes pasado la Asociación contra el Cáncer de Huesca se hizo cargo de sus gastos de luz, calefacción y teléfono y Cáritas Monzón les dio también comida.

José Luis nació en Jaca en 1966 pero se quedó huérfano y fue adoptado por unos tíos con los que vivió en Navarra hasta que con 17 años conoció a la que hoy es su mujer. Ambos se trasladaron a vivir a Monzón, donde comenzó a trabajar como pintor industrial. "Me he estrellado varias veces, pero siempre he salido adelante, he sido luchador, aunque cuando ya no te acompaña la salud es muy difícil", afirma.