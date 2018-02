El 20% de los locales comerciales del Coso está cerrado tres años después de la peatonalización

Es la calle comercial por excelencia y, por tanto, la más buscada por quienes quieren abrir una tienda, pero la actividad en el Coso de Huesca no termina de remontar como se esperaba. Tres años después de finalizar las obras de peatonalización, casi el 20% de los locales están cerrados o a punto de hacerlo y los letreros de ‘Se alquila’ forman parte del paisaje del centro de la ciudad, tanto que en algunos tramos su presencia se ha cronificado. Las causas, según los empresarios, son múltiples y diversas.

En las últimas semanas, dos comercios han echado la persiana en la zona peatonal del Coso Alto y otros anuncian su cierre inmediato. La escasez de las ventas no es siempre la causa en un sector que en la capital oscense es el tercero en empleo, por detrás de la administración pública y los servicios sanitarios. "Son muchos los frentes que tenemos abiertos y el problema es que la mayoría de los establecimientos de Huesca son de una sola persona", señala la presidenta de las Asociación de Comerciantes, Isabel Claver.

La portavoz de los empresarios comenta que la gente que cierra "no te dice que es porque no vende sino porque se van a vivir fuera o por temas familiares". "Si el negocio no da para otra persona que lo saque adelante y se te presenta una circunstancia como atender a los hijos o a los padres no te puedes coger una excedencia u otro trabajo", explica Claver. "Un comercio así, o lo atiendes o tienes que cerrar. No hay otra solución", afirma Claver de forma taxativa. Está, además, la falta de relevo generacional.