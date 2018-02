Los promotores dicen que hay viviendas de alquiler suficientes para los militares

La ciudad de Huesca dispone de pisos de alquiler suficientes para responder a la demanda de los militares que vendrá al cuartel Sancho Ramírez en los próximos dos años. Así lo transmitieron los promotores al alcalde oscense, Luis Felipe, en la reunión mantenida ayer para abordar las necesidades inmobiliarias que la ciudad tendrá que atender a dos años vista, cuando se reabra el acuartelamiento con casi 700 personas, el triple del contingente que tenía cuando se cerró a finales de 2016.

Hace semanas que Felipe manifestó su interés en reunirse con los integrantes de la Federación de la Construcción en Huesca para hacer un diagnóstico de la situación de vivienda en la ciudad de cara a la llegada de esas 700 nuevas familias a la capital oscense. Este lunes, tras el encuentro, indicó que "me han dicho que sí, que existe oferta de alquiler suficiente para dar respuesta las necesidades que se planteen".

"Ellos me dicen que hay vivienda suficiente y yo no tengo por qué dudarlo", apostilló. No obstante, el alcalde y los constructores se han propuesto "seguir trabajando" porque "una cosa es la vivienda en propiedad y otra los parques de alquiler, así como los posibles desarrollos urbanísticos que afectan al centro de la ciudad", manifestó Felipe.

Las inmobiliarias discrepan