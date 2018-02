La madre de Naiara: "Me está juzgando gente que no me conoce"

Mariela Alejandra Benítez, madre de Naiara, la niña de 8 años asesinada en Sabiñánigo (Huesca) tras sufrir una brutal paliza a manos de su tío político, asegura que casi siete meses después de la tragedia, gente que no la conoce la continúa "juzgando por lo que sabía o no sabía".

En una entrevista, Mariela señala que en este tiempo no sólo no ha dejado de recibir amenazas a través de las redes sociales, sino que se siente "mirada de malas maneras" por sus vecinos cada vez que sale a comprar, una situación a la que le cuesta acostumbrarse a la hora de tratar de recomponer su vida.

"Estoy siendo juzgada -subraya- por gente que no conozco y que no sabe quién soy realmente y la vida que llevo, incluso con amenazas de muerte de personas que en las redes me dicen que en media hora se presentarán en mi casa para pegarme o matarme".