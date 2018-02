El 112 reparte las zonas de activación de bomberos "sin contar" con las comarcas

La información ha llegado vía correo electrónico firmado por el técnico de emergencias, sin que hubiera una comunicación previa a los responsables comarcales de los que dependen los servicios de extinción, lo que ha provocado su indignación. Es la gota que ha colmado el vaso en las tensas relaciones entre las entidades locales de Huesca y el Gobierno de Aragón en este asunto.

Los presidentes de las comarcas aseguran que el reparto se ha hecho "sin contar" con ellos, que se enteraron de la comunicación del 112 por los jefes de sus parques y muestran su desacuerdo con esta instrucción, tanto en la forma como en el fondo.

El Alto Gállego deberá cubrir las emergencias en Boltaña, Broto, Fanlo, Fiscal, Torla, Bielsa, Puértolas y el túnel de Bielsa. El de Ribagorza (Villanova, Graus y Benabarre) irá a El Pueyo de Araguás, Gistaín, La Fueva (salvo dos pueblos a los que irá el Somontano), Laspuña, Plan, San Juan de Plan y Tella-Sin; y el del Somontano de Barbastro, a Abizanda, Aínsa (salvo cuatro pueblos a los que llegará la Ribagorza), Bárcabo, Labuerda y Palo. En algunos casos se triplica el tiempo de respuesta de 35 minutos marcado por la Ley del Fuego, debido a las largas distintas que hay que recorrer fuera de la comarca.

"No es serio", afirmó el presidente del Somontano, Jaime Facerías, quien afirmó que él no ha recibido aún ninguna comunicación oficial. Se mostró molesto por que previamente no haya un aviso por parte del consejero de Presidencia o de la directora general de Interior, cuando se va a disponer de sus bomberos.

"Es un servicio que mantenemos nosotros y, aunque lo hagamos sin que sea nuestra competencia, somos los responsables de lo que pueda ocurrir. A mí nadie me ha consultado", denunció Jaime Facerías. "Ni se nos dice en qué condiciones debemos ir ni qué hacemos cuando nuestro territorio quede desprotegido. Esa comarca está mal dotada, pero ahora van a desbaratar a las otras tres", añadió Facerías.

Lourdes Arruebo, presidenta del Alto Gállego, dijo estar "indignada" y recordó que tampoco se les avisó cuando hace una semana el 112 movilizó a Ribagorza y Alto Gállego para atender dos incendios en Sobrarbe, lo que motivó una protesta de estas comarcas, que temen quedar desatendidas. Tanto Facerías como Arruebo anunciaron que exigirán "al menos una explicación".

Reunión con el sindicato

Hoy arranca otra semana importante para definir el futuro modelo de bomberos de la provincia de Huesca. Representantes de la Diputación se reúnen con el Sindicato de Bomberos Profesionales de Aragón. Además, la institución celebrará la primera reunión de la Comisión Especial que ha constituido para encontrar una fórmula legal que permita hacer efectiva la competencia en extinción de incendios.

En ella participan los miembros de la Comisión Informativa de Interior, Recursos Humanos y Derechos Sociales, el diputado delegado de Protección Civil, el secretario general, el letrado jefe de la Asesoría Jurídica, el interventor, y la técnico medio del Sistema de Gestión Ambiental. En este primer encuentro se fijará un calendario con el objetivo, en principio, de poder presentar un dictamen definitivo al pleno el próximo mes de abril.

Además, la Comarca de Sobrarbe celebra un pleno rodeado de polémica ya que el Partido Popular ha pedido la dimisión del presidente, Enrique Campo, por su gestión sobre los voluntarios, y el PAR ha reclamado "una solución inmediata, operativa y funcional a la inexistencia de bomberos en el territorio".