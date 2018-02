Almudévar se plantea recurrir ante la Audiencia Nacional si el plan de restitución no arranca

El Ayuntamiento de Almudévar no descarta plantear un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra el proyecto del embalse, si la Confederación Hidrográfica del Ebro no da garantías de que el plan de restitución se ejecutará en paralelo a los trabajos del pantano. Y es que las obras han empezado esta semana, mientras el programa para compensar las afecciones no tiene presupuesto ni proyectos finalizados.