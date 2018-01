El Sindicato de Bomberos de Aragón pide al juez que cierre el parque del Cinca Medio

La situación de los servicios de extinción de incendios de la provincia de Huesca puede complicarse todavía más de lo que está. El Sindicato de Bomberos de Aragón (SPBA) ha pedido al juez el cierre del servicio del Cinca Medio . Argumenta que su prestación no es competencia de la Comarca y que emplea como ‘bomberos voluntarios’ a trabajadores de otra administración pública que no tiene la formación específica y a los que, además se les retribuye. Ambas circunstancias incumplen la Ley del Fuego.

No es la primera vez que esta formación sindical acude a los tribunales por este motivo. El pasado mes de noviembre decidió denunciar en el juzgado al Ayuntamiento de Jaca por prestar un Servicio de Emergencias ‘de forma indebida’, ya que es atendido por operarios de las brigadas municipales. La diferencia, es que en el Cinca Medio sí hay bomberos profesionales.

El sindicado ha presentado la demanda contra la Comarca del Cinca Medio en el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Huesca. Ha seguido el mismo proceso que el llevado a cabo con el Ayuntamiento jaqués, ya que primero hizo llegar al ente comarcal un escrito en los mismo términos que los que recoge la denuncia judicial y que se abordó en el pleno ordinario del pasado mes de octubre antes de enviar la contestación al SPBA.

El presidente de la Comarca, Miguel Aso, indicó este sábado que la denuncia se recibió el viernes y que los servicios jurídicos todavía no han tenido tiempo de analizarla en profundidad. Según dijo, en octubre ya se le contestó "tenemos el mejor servicio que podemos prestar".

Aso manifestó que "entendemos y compartimos la preocupación de este y el resto de los sindicatos para que se profesionalice el servicio". De hecho, la Comarca ha hecho varios posicionamientos al respecto "pero nuestra obligación, y así lo trasladamos en el escrito de respuesta que ahora también piden que se anule, es garantizar la seguridad y los bienes de las personas". El presidente comarcal resaltó que, con los recursos de los que se dispone, se ha organizado un servicio con cuatro profesionales y con voluntarios, que son trabajadores del Ayuntamiento de Monzón a los que imparte formación continuada. "Ahora, se podría dar la paradoja de que, por decisión judicial, tuviéramos que suprimirlo y despedir a los cuatro bomberos profesionales que tenemos en plantilla, con lo cual, todavía sería peor", apostilló.

Miguel Aso reconoció el servicio de la Comarca del Cinca Medio "no está profesionalizado al cien por cien". "Eso es algo que corresponde a otras administraciones que, por lo que han trasladado, no pueden contratar más personal", apuntó en relación a las trabas impuestas por la Ley General de Presupuestos a la Diputación de Huesca y el Gobierno de Aragón para crear un consorcio provincial de bomberos.

El presidente de la Comarca señaló que comparte el fin de la demanda, que es la profesionalización de los bomberos en la provincia, "pero no el hecho de nos tengamos que quedar sin ningún tipo de servicio hasta que esté organizada la alternativa". Tampoco está de acuerdo con que velar por la seguridad de personas y bienes no sea una competencia comarcal. "A día de hoy, nosotros presionamos para que el Gobierno de Aragón o la Diputación de Huesca o los dos juntos articulen un servicio profesional, pero mientras no lo hagan tenemos, de algún modo, la obligación de prestarlo", añadió.

Actualmente el parque de Cinca Medio cuenta con cuatro bomberos profesionales con turnos de trabajo rotatorios de 24 horas presenciales en parque los 365 días del año, más 12 bomberos a tiempo parcial (localizados).

Almudévar

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Almudévar ha mostrado su preocupación por la situación de los bomberos voluntarios del municipio y considera imprescindible "poner en valor ante todas las instituciones implicadas el trabajo de la citada Agrupación". El portavoz, Julio Riverola, subraya que "los bomberos voluntarios resultarían imprescindibles junto a los profesionales en un modelo mixto de que funciona muy bien en muchas provincias de España".