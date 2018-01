La Diputación insiste en que Hacienda no le permite contratar bomberos

La Diputación de Huesca insistió este viernes en que el Ministerio de Hacienda no les permite contratar bomberos en las actuales condiciones, pese a que el presidente del Partido Popular de Aragón, Luis María Beamonte, dijera el jueves en Huesca que era posible crear un consorcio provincial para el servicio de extinción del incendios y convocar plazas que incrementen la escasa plantilla, según le había transmitido el ministerio que dirige Cristóbal Montoro basándose en un artículo de la Ley General de Presupuestos de 2017 que establece excepcionalidades. Actualmente hay 60 profesionales en la provincia de Huesca, pero se necesitaría el doble para cumplir con los mínimos establecidos en la Ley del Fuego.

"Es lo que afirma Beamonte, no lo que nos ha dicho a nosotros Hacienda", declaró este viernes el presidente de la Diputación de Huesca, recordando que los servicios jurídicos de la institución han dejado claro "que no podemos contratar bomberos, ni tampoco las comarcas". Miguel Gracia aludió a la respuesta de la Dirección General de Función Pública a una consulta de la Diputación, en la que manifestó que debe atenerse "a la regla general por la cual no se puede proceder a incorporar nuevo personal", teniendo en cuenta la masa salarial y la tasa de reposición de la plantilla de la institución.

"Ya escribimos al Ministerio y nos dijo cuáles eran las condiciones para la contratación, que nosotros no tenemos", aclaró el presidente de la Diputación. Por eso, no entiende las palabras de Luis María Beamonte.