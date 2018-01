El Ayuntamiento aparca la remunicipalización y saca a concurso la limpieza viaria por 8 millones

El pleno del próximo miércoles dará el visto bueno al pliego de condiciones y está previsto que la adjudicataria empiece a prestar la prestación de los servicios el 1 de julio. Es la misma fecha en la que hará cinco años que, bajo el mandato del Partido Popular, FCC se hizo cargo del 50% de los trabajos de limpieza de las calles de Huesca, ya que el resto sigue dependiendo del Ayuntamiento.

El contrato con la empresa venció a finales de junio de 2017, pero desde mucho antes tenía los días contados, ya que los partidos que en mayo de 2015 formaron el tripartito del Ayuntamiento de Huesca tenían como prioridad la recuperación de la limpieza viaria. De hecho, fue una de las condiciones fijadas en el acuerdo para la investidura como alcalde del socialista Luis Felipe y uno de los puntos del pacto de gobierno, dadas las condiciones laborales de los trabajadores contratados por FCC y los incumplimientos del contrato por la compañía.

En junio del año pasado, el servicio y los trabajadores pasó a manos de Grhusa, sociedad de capital público que gestiona los residuos urbanos de las comarcas del Alto Gállego, Jacetania y Hoya de Huesca. El traspaso se hizo mediante una encomienda de gestión aprobada en pleno a principios de junio por el equipo de gobierno y con los votos en contra de PP y C’s.

Sentencia del Tacpa

Los populares recurrieron este acuerdo ante el Tribunal Administrativo de Contratos de Aragón (Tacpa) que, solo cinco después de que Grhusa asumiese el servicio con los 25 trabajadores, anuló el acuerdo plenario aduciendo que este encargo no era conforme al derecho vigente (nacional y europea) y que "escondía una adjudicación directa de un contrato público".

A pesar de ser un tribunal administrativo, la sentencia era de obligado cumplimiento. El gobierno municipal recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y pidió como medida cautelar que se permitiera mantener el servicio en manos de Grhusa. La encomienda finalizó el 31 de diciembre y el rechazo de la petición municipal llegó el 10 de enero. Antes, el pleno aprobó otro encargo a esta sociedad para que siguiera prestando el servicio mientras se redactaba el pliego y salía el nuevo concurso.

El concejal responsable de la remunicipalización, Luis Arduña (Cambiar), aseguró ayer que esta licitación "no supone la renuncia del equipo de gobierno a la gestión pública de la limpieza viaria". "No lo hacemos por nuestra voluntad, no era este el modelo por el que nosotros optábamos pero hay una sentencia que, aunque esté recurrida, no nos queda más remedio que atender", manifestó el edil.

Según dijo, los 8 millones por los que sale el concurso (el de 2013 era por 2,9 y el mismo tiempo) "no es un precio político sino técnico, ya que las retribuciones (el 85% del contrato) están de acuerdo con el convenio vigente". El pliego, que recoge la subrogación de los trabajadores tiene cláusulas obligatorias relativas a la igualdad de género, la formación o la estabilidad salarial.

Luis Arduña mostró su confianza en que la resolución del TSJA "sea favorable a los intereses municipales y que quien gobierne entonces el Ayuntamiento pueda acometer la remunicipalización con total garantía".

El portavoz del PP, Gerardo Oliván, indicó que no han tenido tiempo de estudiar el contrato técnico "y no tenemos el administrativo". Señaló que el hecho de que concurso sea para cuatro años "evidencia que el equipo de gobierno renuncia a la remunicipalización y por eso insistimos en que abandonen la vía judicial que tanto dinero nos está costando".

Por su parte, el concejal de C’s Enrique Novella denunció que "no es riguroso trasladar a la oposición un pliego de esta naturaleza sin cumplir siquiera el plazo mínimo de 48 horas".