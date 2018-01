Aragón Stop Sucesiones llevará su reivindicación al Gobierno de España y a Estrasburgo

Las tres grandes asociaciones de Stop Sucesiones y Plusvalía s en España, Aragón, Andalucía y Asturias, van a constituirse como una única plataforma para demandar al Gobierno central la eliminación o la máxima reducción de estos impuestos en el ámbito de dichas comunidades autónomas. Así lo ha anunciado hoy jueves en Huesca el presidente de la asociación aragonesa, Francisco Langa. Según ha dicho, esta integración ya está en marcha y no solo prepara acciones a nivel nacional, ya que el objetivo "es llegar a Estrasburgo con este problema, que nos afecta a todos los españoles, aunque hay mucha gente que no sabe ni que existe este impuesto".

Para concienciar a los ciudadanos, la Asociación ha firmado este jueves sendos convenios con la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de Huesca y la Federación de Polígonos Industriales (FEPI) de Huesca. Los establecimientos y empresas identificados con un cartel tendrán a disposición de los clientes hojas para recoger firmas.

Langa ha vuelto a denunciar la discriminación fiscal que hay en Aragón en relación con otros comunidades autónomas, de manera que por una misma herencia, los herederos aragoneses tiene que pagar 154.000 euros, frente a los 1.500 que abonarían los madrileños o los 150 que pagarían los canarios. Ante la negativa del Gobierno autonómica de rebajar este impuesto, "algo que sí está en su mano", Aragón Stop Sucesiones se ha propuesto recoger el mayor número de firmas posible en el año y medio que queda hasta las próximas elecciones municipales y autonómicas. Se trata de convencer a los partidos de que incluyan la solución a esta "aberración fiscal" en sus programas electorales.

El portavoz de Aragón Stop Sucesiones en Huesca, Pedro Camarero, ha señalado que el de Aragón es el único gobierno que no ha modificado este impuesto. Según explica, cuando se constituyó esta plataforma, en marzo del año pasado, había cinco comunidades que tenían una fiscalidad mucho más dura que el resto de España: Andalucía, Murcia, Extremadura, Asturias y Aragón. "De ellas, solo Aragón sigue manteniendo la presión en Sucesiones y Donaciones que había en aquel momento", asegura. Camarero ha manifestado que "las demás han reaccionado". Andalucía ha aumentado a un millón de euros por heredero la exención y la posibilidad de hacer donaciones de padres a hijos sin tributar y "aquí son solo 75.000 euros y, además, el heredero no podrá tener un patrimonio superior a 100.000 euros antes de la donación", ha apostillado.

El portavoz de Aragón Stop Sucesiones en Huesca también ha indicado que hasta 2016, "en Aragón se podía donar hasta 300.000 euros y no se pagaba nada". Desde el 1 de enero de 2016, por la misma donación se pagan más de 55.000 euros. Asimismo, en Sucesiones había una exención de 300.000 euros y a partir de ahí, una bonificación de hasta el 65%. "Ahora, no hay bonificación y esos 300.000 euros han bajado a 150.000", ha señalado Camarero. Según ha dicho, Asturias ha subido a 300.000 euros la exención "y está mejor que nosotros". "Murcia y Extremadura, donde la presión fiscal en Sucesiones era también muy alta, han dejado exento el 99%, con lo que prácticamente no va a pagar nadie, y en Murcia ponían como ejemplo una herencia de 350.000 euros, por la que hace un año pagarían 300.00 euros y ahora pagarán 300", ha explicado.