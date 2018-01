El Festival Internacional de Cine de Huesca echa a rodar

El director del Festival, Rubén Moreno, ha señalado este miércoles que la convocatoria se ha adelantado una semana respecto al año pasado debido a las muchas expectativas que despierta este certamen, que en 2017 recibió 1.600 cortos procedentes de 84 países. Para agilizar el visionado y selección de los trabajos habrá cuatro personas por categoría, una más que hasta ahora. Además, se facilitará la presentación de las obras que lleguen de países donde hay dificultades debido, por ejemplo, a conflictos bélicos.

En esta edición se han establecido mayores exigencias técnicas para los cortos para "dar un salto de calidad iniciado ya en años anteriores", apuntó Rubén Moreno. Además, se va a reforzar la identidad del premio Danzante, denominación que antecederá a todos los galardones concedidos y que físicamente se completará con unos laureles. Por otra parte, la página web del Festival, además de en español, estará también en francés, gracias a la colaboración con el Instituto Francés de Zaragoza.

Aunque ya se ha empezado a trabajar en la propuesta artística que acompañará al concurso de cortometrajes, esencia del certamen oscense, todavía no pueden adelantarse nombres de invitados y premiados. Sí se mantienen los premios Ciudad de Huesca, Luis Buñuel y Pepe Escriche (que cumple diez años) , que se otorgan fuera del palmarés. Habrá un premio más, relacionado con el ámbito escolar y que se concederá en colaboración con la Fundación Manuel Giménez Abad, el Gobierno de Aragón y la Asociación Youth Film.

Sí se conoce ya quién será la autora de la ilustración del cartel de este 46ª edición. Se trata de Rachel Levit, una joven artista mexicana afincada en Brooklyn y con una gran proyección. Es graduada en Diseño por la The New School of Desing de Parsons y ha trabajado con The New Yok Times, The New Yorker y Lucky Peach. Su obra se ha exhibido tanto en la Ciudad de México como en Nueva York. La elección de Levit ha sido a propuesta del diseñador Isidro Ferrer, que hará el trabajo tipográfico de la que será la imagen del cartel del Festival Internacional de Cine de Huesca de 2018. "Supone, además, saldar una cuenta pendiente con los ilustradores iberoamericanos, que han tenido poca presencia en la historia de los carteles del certamen", indicó el director del mismo.

La nueva edición trabajará con un presupuesto similar al del año pasado, unos 200.000 euros. Rubén Moreno, que está al frente del Festival desde hace dos meses, destacó que su comienzo ha sido fácil "gracias al equipo con el que se cuenta". Además, indicó que ha tenido oportunidad de constatar "porque ya lo conocía" el prestigio y repercusión que tiene este certamen por "las felicitaciones y contactos que en este tiempo he tenido como director".