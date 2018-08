Primeros acuerdos entre comarcas y Diputación de Huesca para transferir sus parques de bomberos

El nuevo servicio dependiente de la DPH tendrá una plantilla mínima de unos 150 bomberos profesionales (incluidos los mandos y el personal del Ayuntamiento de Huesca ) repartidos en ocho parques, aunque esta dotación se puede ver modificada en función del establecimiento de sedes principales y secundarias abiertas las 24 horas o de la realización de guardias en régimen presencial o de localización.

En el caso de Monegros, el traspaso afecta al edificio del parque, que casualmente financió la Diputación Provincial. Sin embargo, el terreno lo dio el Ayuntamiento de Sariñena, que ahora debería modificar la cesión. También están pendientes pequeñas obras, como un acceso. Monegros no tiene equipos ni personal pero sí dispone de algunos recursos materiales el Ayuntamiento.

También se ha negociado con el Alto Gállego. En este caso, se incluye el parque, el equipamientos y el personal. La plantilla la componen 10 bomberos profesionales que cumplen con los criterios de empleo público para formar parte de los recursos humanos de la Diputación. Están en la sede de la comarca, por lo que habrá que delimitar los espacios de cada uno, así como realizar adecuaciones técnicas. El diputado de Protección Civil, José Luis Gállego, precisó que hasta que no esté definido todo no se puede firmar.

La gestión de la vialidad invernal es otro de los flecos en el caso de los parques del Pirineo. "Hay que ver cómo se compatibilizarán los dos servicios, la vialidad invernal y la extinción de incendios. Hay camiones que se utilizan para las dos cosas", comentó Gállego. Pese a que esta u otras cuestiones hay que concretarlas en un documento, reconoció que tanto en Monegros como en el Alto Gállego "estamos de acuerdo en qué equipos y personal hay que ceder". Gállego espera formalizar los trámites en un par de meses para que las respectivas comisiones mixtas den su aprobación y hacer las propuestas a los plenos.

Para noviembre

La negociación en estas dos comarcas ha ido más despacio, aclara, al coincidir con las vacaciones, "pero lo hemos cerrado en un mes y nos hemos emplazado a octubre para el acuerdo definitivo. La voluntad de las partes es buena. Ahora vamos a empezar de una forma más intensa", declaró. Ya hay otras tres comisiones mixtas en marcha: Litera, Ribagorza y Ayuntamiento de Sariñena. La intención de la Diputación Provincial es llegar a noviembre "con todas listas".

El pasado día 22, la del Bajo Cinca aprobó la comisión mixta de transferencias, con tres grupos de trabajo para personal, economía y bienes. Este parque cuenta con 10 bomberos. Según su presidente, José Evaristo Cabistañ, es "nuevo, moderno y bien dotado", con un coste de 350.000 euros al año para la entidad. Él apoya la transferencia porque "las comarcas de Huesca estamos discriminadas al tener que gastar en este servicio".

Quejas de los voluntarios contra el 112

Por otra parte, los Voluntarios de Protección Civil de la Comarca de la Hoya de Huesca han vuelto a lamentar que el 112 no los active. "Se sigue cumpliendo lo que venimos denunciando desde principios de año, nadie se responsabiliza de nuestra activación en emergencias", afirman. La última vez fue el pasado día 22, con motivo de un accidente entre una furgoneta y un turismo en la A-23, de Huesca a Almudévar, en el que ardieron los dos vehículos y hubo un fallecido. A su juicio, esta situación provoca que los ciudadanos no se beneficien de la existencia de una agrupación de voluntarios de Protección Civil, ni de los medios de los que disponen para apoyar a los cuerpos operativos de los bomberos.

Se repitió un día después en Ayerbe, a raíz de un conato de incendio en un huerto junto al casco urbano. Curiosamente, pese a no ser activados, lo resolvieron al estar más cerca los voluntarios, pues desde que se avisó al 112, que movilizó a los bomberos del Parque de Huesca, hasta que estos llegaron pasaron 56 minutos, de forma que ya no quedaba ni humo, ya que se resolvió con cubos y una motobomba del Ayuntamiento.

"Si no lo hubiéramos apagado, hablaríamos de un incendio de mayores dimensiones. La ley puede decir lo que quiera, pero a una persona no le puedes impedir actuar si hay un fuego", indicaron fuentes municipales, en relación a la prohibición a los voluntarios de intervenir si no es bajo la supervisión de un profesional.