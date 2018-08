Luis Masgrau: "Es absurdo elegir el Aneto para hacer tu primer tresmil"

"Es absurdo que muchos montañeros elijan el Aneto para hacer su primera ascensión a un tresmil, sobre todo porque hay numerosos picos de 3.000 metros en Aragón". Con estas palabras, el presidente de la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM), Luis Masgrau, resume su postura, tras las declaraciones del alcalde de Benasque, partidario de una regulación en la subida a esta cima para atajar los problemas de masificación y las imprudencias que se dan en verano. Para Masgrau, la solución no pasa por restringir sino por que la gente vaya al Pirineo "sabiendo a dónde va", con una cultura de montaña.

Masgrau reconoce que una parte de los aficionados que hollan el techo de los Pirineos son gente sin experiencia. Eso sí, en su opinión, la masiva afluencia se reduce a días puntuales, lo mismo que ocurre en cumbres emblemáticas de los Alpes como el Mont Blanc, y a determinadas horas, de forma que aconseja madrugar. "Esto sucede sobre todo 20 días, en julio y agosto, cuando hay mayor presión. De alguna manera sí sería deseable de que quienes subieran a la cumbre dieran garantías de que tienen los conocimientos suficientes, pero es complicado controlarlo". Y añade: "Hay personas que o no llevan piolets y crampones o si los llevan no los saben utilizar. Las prácticas de autodetención son lo más básico".

Luis Masgrau ha sufrido, como otros montañeros, "la congestión" en el puente o paso de Mahoma para acceder al pico, donde se ha encontrado a personas que "no saben comportarse y no saben tener paciencia". Pero él prefiere no hablar de regulación y propone como alternativa "información, formación y educación", poniendo el acento en el gran esfuerzo realizado por el Gobierno de Aragón y la Federación a través de la campaña Montaña Segura.

No a la prohibición