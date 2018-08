Ansó convierte sus calles en un escenario en el que mostrar sus trajes tradicionales

La jornada del domingo empezará con el reparto de migas para dar la bienvenida. Antes del saludo de la alcaldesa desde el balcón del ayuntamiento y la presentación y el desfile de los trajes, se escenificarán las costumbres típicas ansotanas. Para cerrar la mañana habrá una misa cantada a las 12.30 por la Coral Ansotana. "El pueblo se convierte en un escenario, que representa distintas cuestiones costumbristas y es el momento en el que los trajes no solo están en el museo, sino que se pueden tocar y hacer fotos, es mas interactivo", explica la alcaldesa de la localidad, Montserrat Castán.

El traje de comunión o saigüelo, de bautizo, el de confirmación o del periquillo, o el de fiesta son algunos de los once tipos diferentes de trajes tradicionales que se muestran en la localidad de Ansó durante este festival, considerado Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 2011.

Así, saldrán de los roperos ansotanos un centenar de vestimentas diferentes, ya que estas ropas típicas varían en función de la edad del portador, además de si se utilizaban para una ceremonia o bien como ropa diaria de labor.

Algunas pertenecen al fondo municipal, que consta de 85 prendas diferentes, donadas o compradas por el Ayuntamiento, muchas restauradas. Aunque con la llegada de este día, todos los vecinos del pueblo abren sus propios roperos para ataviarse de manera tradicional y poder lucir los trajes durante toda la jornada.

"Hay mucha demanda, siempre hay alguna persona que no se puede vestir porque no hay trajes para todo el mundo. Se procura que si un año no toca, al año siguiente se pueda vestir esa persona" relata Castán.