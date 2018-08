Las dos presuntas agresiones sexuales en San Lorenzo derivan en un rifirrafe político

La subdelegada, que tomó posesión el mes pasado de su cargo, sí informó a los medios de comunicación de que la Policía Nacional había iniciado de oficio dos procedimientos penales por la posible comisión de dos delitos de índole sexual, como ha recordado este jueves en un comunicado, "sin perjuicio de que posteriormente por la Fiscalía o la autoridad judicial pueda entenderse que haya o no denuncia" de una presunta afectada. Los atestados de la Policía se enviaron al juez. Posteriormente se confirmó que en uno de los casos medió una denuncia e incluso hubo un detenido, ahora en libertad pero con una orden de alejamiento. Fue precisamente la negación en los primeros días de que existiera denuncia por parte de alguna de las víctimas lo que más polémica ha suscitado.

La subdelegación ha destacado la "eficaz y rápida" actuación policial y ha condenado "sin paliativos" cualquier agresión de índole sexual, rechazando tajantemente que haya habido ningún intento de ocultamiento de los hechos, aunque, aclara, corresponde al juez informar si lo considera pertinente de la evolución del prodecimiento. "En ningún momento la autoridad judicial ha comunicado a esta subdelegación del Gobierno, como es lógico, las medidas adoptadas en cuanto a la detención de uno de los presuntos autores", concluye.

Por otra parte, el portavoz municipal del PP, Gerado Oliván, exigió el miércoles explicaciones al alcalde, "inmediatas y documentadas", acusando a las autoridades municipales de "silenciarlo" a la opinión pública. Oliván solicitó la convocatoria urgente de la Comisión de Seguridad Ciudadana. "Es inconcebible que el alcalde desconociera la existencia de la denuncia, de haberla, y en consecuencia toda la responsabilidad recae sobre él", declaró. Para el PP, si se demuestra que Luis Felipe, "con la complicidad de sus socios de Cambiar Huesca y Aragón Sí Puede", ha ocultado la información, "no puede durar ni un minuto más".

Curiosamente, Cambiar Huesca entiende que desde la Subdelegación no se informó correctamente ni a los grupos políticos ni a la ciudadanía, y pide que se depuren responsabilidades. También Podemos critica que se desmintiera la existencia de denuncias. Esta formación habla de la "nefasta gestión" de la subdelegada, exige su dimisión y pide la comparecencia de la Delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, como máxima responsable política, "para que explique de manera pormenorizada y convincente los motivos que llevaron al encubrimiento y dilatación de la información de esta denuncia".

El PSOE de Huesca también ha salido al paso de las acusaciones. La secretaria de Organización, Elisa Sancho, ha recordado este jueves que la investigación sigue su curso y que las denuncias no se interponen en los ayuntamientos sino en las comisarías de Policía, por lo que el alcalde de la ciudad no tiene ninguna responsabilidad. "No todo vale en política, el señor Oliván está utilizando un asunto tan delicado como dos posibles delitos sexuales para atacar al alcalde de Huesca", ha manifestado. "Lo único que pueden hacer los ayuntamientos es trabajar en la prevención, poner todos los recursos a su alcance para que estas situaciones no se den", ha añadido Sancho, aludiendo a las campañas emprendidas por el Ayuntamiento de Huesca sobre la igualdad de género y contra los abusos sexuales.