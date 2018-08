El alcalde de Benasque, partidario de regular la subida al Aneto

La masiva afluencia de montañeros a cimas como el Aneto o el Mont Blanc reabre cada verano el debate sobre el riesgo de masificación de la alta montaña. Jean Marc Peilleux, alcalde de Saint Gervais les Bains, donde se inicia la ascensión al techo de los Alpes, ha desatado la polémica al mostrarse indignado por el comportamiento de los montañeros que no respetan unas reglas mínimas . No es el único. El de Benasque, Ignacio Abadías, coincide con él al plantear la necesidad de poner orden para frenar la masificación y las imprudencias.

Peilleux, en una entrevista publicada el domingo en Le Parisien, afirmaba que hace 15 años que reclama una regulación del acceso al Mont Blanc, con entre 300 y 400 personas cada día en esta época. "Se ha convertido en una ascensión de urbanitas, de turistas que no entienden que en la montaña hay reglas", declaró, citando peleas entre cordadas por la prioridad o el caso de unos montañeros que llevaban un mástil de 11 metros para izar la bandera de su país.

"Coincido perfectamente con él", afirma el de Benasque, en cuanto a la necesidad de regulación. "No sé cuál es la solución. No digo que haya que cobrar como hacen en el Everest, pero habrá que regularlo, igual que se hace con otras actividades, porque se acumula mucha gente en la cima del Aneto. Y mucha gente tiene educación, pero a otros les falta una asignatura de urbanidad", explica Abadías. Recuerda que está en un espacio protegido (el Parque Natural Posets-Maladeta), y que para acceder al pico es necesario pasar por un glaciar.

Este alcalde es consciente del tirón del techo de los Pirineos, un gran recurso turístico. "Hay mucha gente que no ha hecho un tresmil en su vida pero sí que hace el Aneto, aunque no sea montañera", se lamenta. Sabe que hay posiciones contrarias a la regulación, pero insiste en el riesgo para la vida de los montañeros y de quienes "se juegan la vida ante actitudes negligentes", en referencia a los grupos de rescate de la Guardia Civil. "Que un experto tenga un accidente porque le ha fallado el material, se le ha roto una cuerda, le ha caído una roca… puede pasar", comenta, pero "yo me he encontrado con una persona en el glaciar con zapatillas, le he dicho que no fuera por allí porque se podía matar, y como si nada".

Otro problema es la colocación de "símbolos de toda índole", dice el alcalde, "evidenciando una falta de respeto a la montaña". Cree que la gente se ha concienciado para no dejar basura en la montaña, pero no en otras cuestiones como la seguridad.

Pero no todos en el valle de Benasque tienen la misma visión. Los empresarios no consideran que la situación sea tan grave como para exigir una regulación. "Lo veo excesivo. Son cuestiones a estudiar con tranquilidad. Y además, ¿quién regula y cómo?", se pregunta el presidente de la asociación turística. José María Ciria sí coincide con el alcalde en la necesidad de "poner orden" y sobre todo de concienciar a los montañeros para subir al Aneto con seguridad. "Es una cuestión de educación y concienciación más que de prohibición", señala. En este sentido, el colectivo empresarial está implicado en el desarrollo de la campaña Aneto Seguro, que organiza charlas en verano para informar de itinerarios, material u horarios aconsejables en la ascensión.

"No veo un problema tan grave de exceso de gente, porque son días puntuales, pero sí por las condiciones en que suben y por cómo van equipados", explica Ciria, reconociendo que determinadas actividades exigen ser afrontadas con "respeto". "Una cosa es una excursión familiar y otra la alta montaña atravesando glaciares. Esto último requiere una actitud y unas cualidades técnicas que se deben aprender. Yo no hago submarinismo sin haber hecho antes un curso. Sí es verdad que se pierde el respeto a la montaña y algunos suben de cualquier manera", aclara, recordando que en el valle hay otros tresmiles también muy atractivos, unos 70 en total, aunque la cima más alta, con 3.404 m, es el foco de atracción.

240 personas intentando hace cima

En la campaña Aneto Seguro colabora la Asociación de Guías del Valle de Benasque. Ellos son los encargados de impartir las conferencias, cuatro cada semana hasta septiembre, a los interesados en subir a la cima. Respecto a la necesidad o no de una regulación, estos profesionales ponen el énfasis en la seguridad más que en la masificación.

Las colas en el paso o puente de Mahoma se dan en momentos puntuales, asegura Carlos Carracedo, miembro de la asociación de guías de Benasque. No hay cifras concretas, pero según la web Aneto Seguro, en un día de afluencia máxima en los meses de verano, unas 240 personas pueden estar intentando ascender a su cima.

"No sabemos si son 150, 200 o 300", precisa Carracedo. Lo que sí es constatable es que "cada vez va más gente a la montaña", y entiende el tirón del Aneto "porque es la más alta y ofrece buenas condiciones". Sobre el comportamiento de los montañeros, más que de actuaciones incívicas, como las descritas por el alcalde del Mont Blanc, este profesional habla de "desconocimiento, que nos hace exponernos a peligros". "La gente debe tener información e ir a la montaña con humildad. Para saber gestionar el riesgo hay que ser consciente del peligro", apostilla este guía.