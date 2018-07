Otra reina para el tablero de Alcubierre

Anna Muzychuk ya está en Alcubierre . Ha llegado antes de la hora prevista, cediendo a las peticiones de autógrafos y fotografías de aquellos a los que inspira con cada uno de sus movimientos. Y no solo delante del tablero. También fuera. De hecho, además de toda una figura del ajedrez, la tricampeona del mundo es todo un símbolo del feminismo.

La jugadora ucraniana ha conocido este domingo el desarrollo del torneo en el que ejerce como madrina, una cita deportiva muy consolidada, que cumple doce ediciones y que suma más de un centenar de inscritos, llenando todas las plazas disponibles. Ha paseado con calma entre los tableros, mostrándose cercana y sonriente, haciendo gala de su humildad e inteligencia emocional, dos cualidades destacadas por uno de los promotores de esta cita deportiva, el periodista y maestro FIDE de ajedrez, Leontxo García.

La joven jugadora, de 28 años de edad, se ha convertido en un símbolo de los derechos femeninos, tras renunciar el pasado mes de diciembre a defender sus títulos mundiales en Arabia Saudí por una cuestión de principios: "No quería sentirme una ciudadana de segunda" , dijo. Sus comentarios en las redes sociales dieron la vuelta al mundo.

Al salir del salón, la ucraniana ha señalado sentirse "agradecida" por la hospitalidad encontrada y en especial, por el esfuerzo que esta pequeña localidad monegrina de tan solo 400 habitantes invierte en la difusión del ajedrez. También se ha mostrado "impresionada" al conocer la lista de ajedrecistas que han apadrinado este torneo. Y no es para menos. Dentro de ella, figuran nombres tan relevantes como Anatoly Karpov, Boris Spassky, Francisco Vallejo, Veselin Topalov, Ljubomir Ljubojevic, Nigel Short o Yifan Hou.

"La atmósfera de este torneo es muy especial. No he visto nunca un pueblo tan pequeño que sea capaz de reunir a tantos jugadores cada año, que el torneo sea tan famoso, que entre los participantes haya algunos muy fuertes y además, haya tanta variedad de perfiles. He visto muchos niños y gente mayor, lo que resulta muy estimulante. Solo deseo que siga así muchos años más" , ha señalado Muzychuk.

La joven ha estado observando la evolución de varios niños, entre ellos, estaba Adrián Agustín, de Fraga, de tan solo 7 años, que ha acudido con su padre, del mismo nombre, atraídos por el buen ambiente y la posibilidad de ver a la tricampeona, "todo un aliciente" , ha dicho.

Dentro de los inscritos, también hay personas de avanzada edad, demostrando que el ajedrez es un deporte accesible para todos y además, ideal para mantener en forma la mente. El más mayor de los jugadores es Juan Godina, de 95 años de edad, que ha llegado desde Zaragoza.

Además, como cada año, el torneo ha atraído a grandes figuras de este deporte, entre ellas, Nieves García Vicente, once veces campeona de España.

Tras firmar en el libro de honor, la jugadora ha sido obsequiada por el alcalde del municipio, Álvaro Amador, con una réplica en miniatura de la torre mudéjar de Alcubierre. El primer edil ha agradecido su presencia, destacando sus valores humanos, un rasgo compartidos por todos los invitados edición tras edición.

La ucraniana volverá para la entrega de premios y además, este domingo, a partir de las 18.00, ofrecerá una exhibición de partidas simultáneas.