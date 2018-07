El Tribunal Supremo da un revés al Ministerio por Biscarrués aunque el litigio seguirá adelante

Un año después de que la Audiencia Nacional tumbara el anteproyecto y la declaración de impacto ambiental del embalse de Biscarrués, el Tribunal Supremo ha escrito una nueva página en esta larga batalla judicial. Y lo ha hecho, por un lado, dando un nuevo revés al Ministerio de Medio Ambiente al rechazar su recurso de casación y, por otro, abriendo una puerta a la esperanza a la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón para poder retomar el proyecto anulado al admitir a trámite el suyo. También ha desestimado las alegaciones de los opositores, representados por los ayuntamientos de Biscarrués y de Murillo de Gállego y la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos.

La Audiencia asumió en parte los recursos interpuestos por los ayuntamientos afectados y organizaciones ecologistas en contra del embalse. Dijo que se había vulnerado la directiva europea de Aguas porque el proyecto debería haber aparecido motivado antes en el Plan Hidrológico de Cuenca (solo constaba en los de 2014 y 2016, posteriores a la resolución impugnada de 2012); y que no se justificó un ‘interés público superior’, como exigía también Europa, concepto que no se podía equiparar, según el tribunal, a la declaración de ‘interés general’ que contempla la legislación española «porque es abstracta y no contempla un análisis científico detallado relativo al deterioro del agua».

Además, la sentencia censuraba que no constaba un informe de viabilidad económica, técnica, social y ambiental; ni un estudio específico de la recuperación de costes; ni sobre el impacto en las masas de agua afectadas.