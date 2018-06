Se disparan un 25% las denuncias por estafas en internet

De estos delitos se ocupa el equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huesca, que ha querido hacer un llamamiento a los usuarios, “ya que se realizan numerosos trámites como compras, reservas de vacacionales o incluso búsqueda de pareja”, para prevenir ser víctima de estafas o cargos fraudulentos en tarjetas o cuentas bancarias. Al mismo tiempo anima a presentar denuncia en el cuartel más cercano o llamando al 062.

Los delitos telemáticos más habituales son cargos fraudulentos en tarjetas por compras de objetos de segunda mano y estafas en la compra-venta de pequeños productos, principalmente telefonía móvil y electrónica.

Decálogo de consejos

Para intentar evitarlas, ha difundido el siguiente decálogo de consejos:

Al navegar por la web, si ha visto el chollo de su vida, tenga cuidado, cabe la posibilidad que sea una estafa. Tenga muy presente que todo tiene un precio lógico, cualquier diferencia exagerada puede ser un indicio de irregularidad.

No facilite datos bancarios o personales sin comprobar la seguridad de la página que está visitando. Consulte la fiabilidad de los dominios en la web, puede que usted no sea el primer perjudicado. Los sitios web que comienzan por https nos indican el uso de un protocolo seguro de comunicación.

No se deje engañar por falsas promociones vacacionales. Ante la duda busque referencias de las empresas o los particulares en Internet. Solicite de estos todos los datos de contacto posibles y no efectúe pagos antes de ver el producto.

Si tiene dudas, intente que el pago del producto contratado pueda hacerse contra reembolso.

No se deben dar las claves de seguridad de nuestra tarjeta bancaria a ninguna persona a través de la web, del teléfono o a desconocidos. Si lo hace, podrían extraerle fondos de la cuenta corriente sin su consentimiento. Ninguna entidad bancaria solicita esta información por estos canales de comunicación.

Nunca difunda datos de carácter personal o de nuestras rutinas en redes sociales abiertas.

Al realizar operaciones en cajeros automáticos de entidades bancarias, asegúrese de que el teclado del cajero esté en buenas condiciones y no esté flojo, ya que podría ser falso y obtenga datos de su tarjeta.

Si ve la ranura de insertar la tarjeta más ancha de lo habitual, puede significar que exista un dispositivo tipo 'skimmer', es decir, un dispositivo que clone los datos de su tarjeta bancaria. En caso de observar que la ranura está floja o bloqueada puede que tenga insertado un 'lazo libanés', es decir, un metal que no permita la expulsión de la tarjeta.

Las cámaras situadas en los laterales de los cajeros no es habitual verlas. Estas pueden capturar su clave y el dinero. Del mismo modo si ve extraños a tu alrededor al operar con tu tarjeta en cualquier establecimiento, ten cuidado. Quizá estén prestando atención a lo que hace esperando que se distraiga.

Las estafas más frecuentes son:

Fraude de tarjetas de Crédito. Consiste en crear sitios web, aparentemente auténticos, de venta de bienes inexistentes o de valor inferior al real, entradas a acontecimientos sociales, espectáculos, eventos deportivos (como puede ser el próximo Mundial de Rusia). El pago se realiza mediante tarjeta de crédito. Por ello se aconseja utilizar medios seguros de pago por Internet como puede ser Paypal

Timos de compra ‘online’. Una página web anuncia cualquier objeto, bien o servicio. El vendedor afirma que no puede realizar la transacción porque no se encuentra en el país pero que un conocido suyo lo hará en su nombre previo pago de dinero. El objeto, bien o servicio no existe y jamás se entregará.

Estafas sentimentales. El estafador usa un servicio de citas 'online' o de mensajería instantánea demostrando interés sentimental en la víctima y a veces enviando fotos de una persona atractiva (nunca el estafador). Una vez ganada la confianza propondrá encontrarse pero pedirá dinero con la excusa de pagar el avión, hotel, etc.

Estafas de caridad. El estafador suplanta una organización de caridad solicitando donaciones para catástrofes naturales, ataques terroristas, enfermedades o para atender una madre o hijos enfermos. Se han dados casos de la utilización de logotipos de organizaciones prestigiosas.

Ofertas de trabajo falsas, oportunidades de negocio, trabaje desde casa. La estafa consiste en ofrecer un puesto de trabajo previo pago, con unas buenas condiciones salariales y laborales. Los estafadores pueden recabar los datos de páginas web en las cuales usted entregara su curriculum vitae. Similares se ofrecen grandes rendimientos o trabajos muy rentables previo pago de una cantidad en concepto de permisos, licencias, material, etc.

Phishing. Similar al anterior pero a través de correo electrónico o servicios de mensajería instantánea. Se intenta obtener datos sensibles de la víctima, no solo de tarjeta de crédito sino también claves y nombres de usuarios para suplantar su identidad. Normalmente el funcionamiento consiste en el envío masivo de correos electrónicos (spam) simulando proceder de una entidad bancaria o de pago por Internet utilizando en la mayoría de los casos sus logotipos originales, y solicitando verificar o confirmar la información de la cuenta de que se dispone en esa entidad.

Pharming. Una variante del anterior, los estafadores buscan vulnerabilidades informáticas en sitios web para poder direccionar las visitas que se realizan a estos hacia sus propias páginas web desde las que obtienen información de la víctima.