Matos y Revilla ganan en el triatlón de San Juan del Flumen

Ha sido una prueba de grandes duelos y remontadas, donde los 161 inscritos han podido explorar sus límites y de nuevo, disfrutar de un gran ambiente. En total, han completado 1.800 metros de natación, 72 kilómetros sobre la bicicleta y 14 de carrera a pie.

La competición ha tenido sabor a despedida. De hecho, su promotor, Javier Solanas, ha anunciado su marcha, lo que deja en el aire la continuidad de una competición que ha logrado convertirse en un referente y que cuenta con una gran legión de seguidores. "Han sido ocho años de trabajo y entrega, que han llegado a su fin. Ojalá alguien tome las riendas y la competición siga, ya que me encantaría volver el próximo año y poder ser uno más de los participantes", ha señalado Solanas, que basa su decisión en motivos personales.

Muchos de los inscritos, especialmente los habituales eran conscientes de la situación y por ello, han optado por exprimirse al máximo con el fin de cerrar esta etapa en lo más alto y rendir un merecido homenaje al promotor de la competición. A su esfuerzo, el monegrino también ha respondido con varios gestos, entre ellos, entregando los primeros dorsales a dos triatletas de la zona, Carlos Solanas, de Leciñena, y Rafa Tena, de Sariñena, que han realizado un gran papel.

"Muchos de nosotros hemos crecido con esta prueba, que es un referente en el conjunto de Aragón y en particular, en la provincia de Huesca. Me entristece que pueda tratarse de la última edición", ha señalado Aitor Abadías, de Lanaja, que, al igual que el pasado año, ha logrado subirse al tercer cajón del pódium. El monegrino ha marcado un crono de 3 horas y 22 minutos. Aunque con sus fuerzas algo mermadas tras la disputa el pasado fin de semana del mítico triatlón de Zarautz, Abadías ha logrado completar una gran carrera, donde "he cumplido mi objetivo", ha señalado, mostrándose "muy feliz" de realizar un gran papel "en casa".

Por delante del monegrino, han estado dos grandes competidores, el catalán Jordi Matos, que estaba entre los favoritos, y el zaragozano Juan Mina, que, una vez más, ha tenido que conformarse con la segunda plaza. El aragonés, que ha marcado un tiempo de 3 horas, 19 minutos y 38 segundos, lo ha hecho todo para ganar. De hecho, esta era su quinta participación y en ella, ha realizado su mejor tiempo sobre la bicicleta, logrando mantenerse en la primera posición. No obstante, las fuerzas le han fallado en la última de las dos vueltas de carrera a pie, donde ha sido superado por el ganador final. A pesar de ello, Mina ha dicho sentirse "satisfecho" ante el «gran nivel» de la prueba.

A su llegada a meta, Jordi Matos se ha mostrado visiblemente emocionado, ya que, según ha explicado, "necesitaba esta victoria tras un mal año". El catalán ha parado el crono en 3 horas, 18 minutos y 54 segundos.

En féminas, Ana Revilla, del Stadium Casablanca, ha conseguido una épica victoria ante una rival directa, Ivet Farriols. La zaragozana, que ha marcado un tiempo de 3 horas, 47 minutos y 50 segundos, ha protagonizado una de las grandes remontadas de la jornada. Ha salido del agua en sexta posición y durante el tramo ciclista, ha escalado a la segunda plaza, cada vez más cerca de la primera clasificada, a la que ha dado caza y finalmente, adelantado en el sector de carrera a pie.

"Ha sido una gran prueba, que me otorga una confianza muy necesaria", ha señalado Revilla, después del pinchazo sufrido durante su reciente participación en el Ironman de Lanzarote. Tras esta inyección de moral y autoestima, la zaragozana ya piensa en sus próximos retos, el más cercano la Quebrantahuesos, que tendrá lugar el próximo 23 de junio en Sabiñánigo.

Aunque consciente de la complicada situación ante la marcha de su promotor, Revilla ha deseado la continuidad del Monegrosman y para ello, ha mostrado su confianza en los integrantes del Club Deportivo de San Juan del Flumen. El colectivo nació al amparo de la propia prueba y dentro del mismo, figuran varios de los colaboradores más estrechos de Javier Solanas.

Además de ellos, la organización cuenta con el apoyo de otros muchos voluntarios así como con la colaboración del Ayuntamiento de Sariñena y la Comarca de Los Monegros.