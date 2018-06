Quejas de los empresarios turísticos del valle de Benasque por una avería telefónica de varias horas

La Asociación Turística Empresarial del Valle de Benasque ha mostrado su queja este sábado por una avería que les ha dejado sin líneas telefónicas ni servicio de datáfonos de Movistar durante casi toda la jornada. Desde la empresa han asegurado que se ha debido a una incidencia en el cableado y que está ya resuelta. Al parecer, también se han visto afectados a clientes de otras compañías.

José María Ciria, presidente de la asociación, ha explicado que la avería se ha registrado sobre las 8.00 y no se ha solucionado hasta las 21.00, aproximadamente. Durante este tiempo, aparte de no disponer de cobertura telefónica, muchos establecimientos hosteleros no han podido cobrar a sus clientes con la tarjeta de crédito los servicios de restauración y alojamiento, lo que ha generado muchas quejas entre sus asociados. Una molestia que se ha dejado notar especialmente "porque estamos empezando la temporada turística de verano", ha destacado Ciria.

El portavoz de los empresarios del valle de Benasque ha lamentado que "aparte de cojear en las comunicaciones por carretera, ocurre lo mismo con las telecomunicaciones en pleno siglo XXI". Por todo ello, ha reclamado una solución urgente y definitiva "porque no es la primera ni la segunda vez que ocurre", ha asegurado. Y es que ha hecho hincapié en que hoy en día tener acceso a internet para los negocios hoteleros "es casi tan importante como tener agua potable".