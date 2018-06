Tres monumentos de Huesca entran en la lista roja de patrimonio

La asociación Hispania Nostra acaba de incluir en su Lista Roja del Patrimonio tres monumentos de la provincia de Huesca por su estado de ruina y por que, según esta entidad, presentan incluso riesgo de colapso. La iglesia de San Antonio Abad, en Castilsabás, y la Granja de Almudévar se han incorporado al listado este lunes 11 de junio. La iglesia de la Asunción, en Castejón de Sobrarbe, ha entrado este martes, día 12.

La parroquial de San Antonio Abad es un edificio barroco del siglo XVIII construido en sillería, de tres naves de planta rectangular, cabecera plana orientada al sur y torre situada en el ángulo noreste que no destaca en planta. Su fábrica actual data de la primera mitad de 1728, tal y como se puede leer en la portada. En el inventario de 1818 consta que la fábrica de la iglesia parroquial es nueva. Tiene ocho altares y el altar mayor con la Epifanía o Adoración de los Reyes. Según Hispania Nostra se encuentra en un estado muy deteriorado, especialmente el interior del templo. Además, corre el riesgo de desprendimiento de diversos elementos y de que su deterioro vaya en aumento.

La granja agrícola de colonización de Almudévar es un "interesantísimo conjunto experimental" proyectado por el arquitecto Regino Borobio y edificado por el Instituto Nacional de Colonización en el comienzo del plan de colonización de la región de la Violada. Es el recinto previo a los pueblos de colonización, una explotación agrícola y de prueba de cultivos en una zona de cultivo creada ex novo. A finales del siglo XX, se convirtió en granja escuela mediante un convenio con la Universidad de Zaragoza. Al poco, cayó en desuso y en abandono. En 2017, la institución académica la devolvió íntegramente a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Sobre parte de ella, recae una propuesta de derribo. No obstante, hay una petición para su catalogación por parte de la asociación para la conservación del patrimonio aragonés Apudepa. Ha habido alegaciones al expediente y se están estudiando. Hispania Nostra apunta que el edificio principal es el que mejor se conserva, pero necesita una intervención urgente. Las caballerizas y la vaquería están arruinadas.