Un desprendimiento en la N-260 complica la circulación en Castejón de Sos

Un desprendimiento de piedras sobre la calzada en el punto kilométrico 383,4 de la N-260, en las inmediaciones de Castejón de Sos, ha obligado a dar paso alternativo a los vehículos que utilizan esta carretera durante buena parte de la mañana de este lunes. Según explica el alcalde castejonense, José Manuel Abad, este derrumbe se ha producido sobre las 7 de la mañana y, aunque no ha sido muy importante en cuanto a volumen de materiales afectados, sí que ha ocasionado diversos inconvenientes a la circulación rodada.

La incidencia ha tenido lugar en la salida de Castejón de Sos hacia Bisaurri, en una zona de yesos que se han deslizado hacia la carretera debido a las intensas lluvias de las últimas semanas. Los materiales se han desplomado sobre el carril izquierdo según el sentido de la marcha desde la villa castejonense, pero no han llegado a ocupar toda la carretera, permitiendo el paso alterno de los turismo por un carril. No obstante, los camiones no han podido circular durante más de una hora, ya que la calzada libre de piedras no tenía la anchura necesaria para permitir su paso. Los conductroes de estos vehículos han tenido que esperar hasta que se ha conseguido ensanchar la superficie de firme utilizable. Esta circunstancia ha afectado a la flota de camiones de la empresa Aguas de Veri, cuya embotelladora principal se encuentra a unos pocos kilómetros de la zona del desprendimiento.

Advertidos de la incidencia, los responsables de Fomento han enviado una máquina que, antes de nada, ha consolidado la limpieza total de uno de los carriles para permitir el paso alterno de todo tipo de vehículos y luego ha procedido a retirar todos los materiales acumulados sobre el asfalto hasta la dejar la carretera expedita.