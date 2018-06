Fallece un senderista tras caer al río Yaga, en Tella

El accidente se ha producido hacia las 16.00. Ha sido a esa hora cuando en la Central 062 de la Guardia Civil se ha recibido una llamada avisado de que una persona que hacía senderismo en las inmediaciones del río se había caído al cauce y podría haber fallecido. De forma inmediata se ha activado los especialistas de los Grupos de Rescate en Montaña (Greim) de Boltaña, al helicóptero de la Benemérita de Huesca y a un médico del 061, que se han desplazado hasta el lugar de los hechos.

Una vez allí, el médico solo ha podido certificar el fallecimiento del senderista. Previa autorización del Juzgado, se ha procedido al levantamiento del cadáver, que ha sido evacuado para realizarle la autopsia. Se están investigando las causas del accidente, del que no se tiene más datos por el momento.

Casi a la misma hora en que han ocurrido estos hechos se estaba celebrando en Jaca el funeral de Óscar Cacho, guardia civil fallecido el jueves cuando practicaba salto base en Plan, en Punta Calva. El agente, de 49 años y natural de Salamanca, no estaba de servicio sino que se encontraba realizando esa actividad en su tiempo libre. El suceso se produjo a última hora de la tarde. A las 21.45 horas se avisó al Greim de Boltaña, ya que el saltador no había llegado a aterrizar en el punto previsto. Los especialistas acudieron al lugar junto con personal del Área de Montaña de Jaca y de la Unidad Especial de la Jefatura de Montaña. Iniciaron su búsqueda pero no lo hallaron.

El viernes por la mañana se sumó al operativo de búsqueda la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061.El cuerpo se localizó a las 7.00. El fallecido era un experto y estaba destinado en la Jefatura de Montaña de la Guardia Civil, órgano central que tiene su sede en Jaca.