Coque Malla guiará la Caravana de Pirineos Sur hasta Aínsa

La Caravana Pirineos Sur volverá a Aínsa el próximo 7 de julio y lo hará de la mano de Coque Malla, La Plantación y Jenny and The Mexicats, que actuarán en el marco del Festival Castillo de Aínsa. Una noche con todo el sabor del Festival Pirineos Sur, organizado por la Diputación Provincial de Huesca, que anticipará la inauguración oficial del Festival el viernes 13 en el tradicional escenario del anfiteatro de Lanuza.

Las actuaciones tendrán lugar en el marco del Festival Castillo de Aínsa, que este año alcanza su edición número 26. Además de esta destacada apuesta musical , la villa sobrarbense acogerá del 5 al 8 de julio una amplia programación cultural y escénica organizada por el Ayuntamiento de Aínsa- Sobrarbe. Esta propuesta volverá a adelantar el inicio del festival en una de las noches con mayor presencia del rock latino de Pirineos Sur con Coque Malla, Jenny and The Mexicats y el rock fronterizo de La Plantación.

Coque Malla celebró el año pasado sus 30 años sobre de un escenario. Su primer trabajo fue al frente de Los Ronaldos, en el ya lejano 1987 y desde entonces no ha dejado de trabajar. En Aínsa presentará su nuevo disco en directo, 'Irrepetible', en el que el artista madrileño hace un largo repaso a su carrera como cantante . Fue grabado en directo en el Gran Teatro Alcalá de Madrid con la participación de invitados como Jorge Drexler, Amable Rodríguez, Neil Hannon (The Divine Comedy), Iván Ferreiro, Santi Balmes (Love of Lesbian) y Dani Martín.