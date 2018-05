El dolmen de Ramastué busca protección

Aunque conocido, visitado y valorado por los habitantes del entorno, el dolmen de Ramastué –una pequeña localidad ribagorzana perteneciente al municipio de Castejón de Sos- no es una de las construcciones megalíticas más estudiadas del patrimonio altoaragonés pese a su evidente importancia histórico-artística y notable grado de conservación. De hecho, hasta la fecha no aparece catalogado en las principales publicaciones especializadas, no ha sido estudiado científicamente y ni siquiera se ha delimitado su entorno, siendo un gran desconocido para buena parte de los especialistas en el arte neolítico.