Los acusados por la paliza en el bar La Luna dicen que ni siquiera estaban en el local

Los cinco acusados de dar una paliza a un hombre en el bar La Luna de Huesca, que casi le costó la vida, han negado los hechos. En el juicio, que se ha iniciado en la mañana de este martes en la Audiencia Provincial, no solo niegan su participación en la agresión, ocurrida el 21 de julio de 2013 en la zona del Tubo, sino que aseguran que ni siquiera estaban en el interior del local cuando se produjeron los hechos. “Nos enteramos cuando la gente salió a la calle gritando ‘pelea, pelea’”, han declarado. Por estos hechos ya se condenó a dos años de libertad vigilada a un menor y ahora se juzga a los cinco adultos a los que se ha podido identificar de un grupo de once personas, captados por las cámaras en las inmediaciones, todos jóvenes: Juan Bosco O. B., José Enrique G. G., José Ramón G. G., Santos G. G. y Mario G. G. Las acusaciones piden para cada uno de ellos 11 años de prisión por un delito de lesiones, y además reclaman una indemnización conjunta de 662.099 euros.

“Entramos a tomar una copa, pero luego salimos a la calle a fumar. Entonces oímos que la gente abandonaba el bar gritando 'pelea, pelea'”. Este ha sido el testimonio coincidente de los cinco acusados, con cuya declaración ha arrancado el juicio, que se prolongará hasta el jueves. La primera sesión apenas duró una hora, ya que básicamente se limitaron a negarlo todo. Uno de ellos solo quiso contestar a preguntas de su abogada. "No participé en la agresión ni sé quién participó", "Cuando se produjo la pelea estaba fuera", "Habíamos salido a la calle porque no nos gustaba el espectáculo de striptease", "No vi la pelea", repitieron ante el tribunal. A preguntas de la fiscal, dijeron no saber si eran el único grupo de gitanos que había a esas horas en el establecimiento.

Los acusados fueron identificados por las cámaras de vigilancia cuando estaban por las calles del Tubo, pero ellos niegan que estuvieran dentro del local en el momento de producirse los hechos y mucho menos que agredieran a Jesús B., un español de origen ecuatoriano, entonces de 43 años, que estuvo un mes en coma, 97 días hospitalizado y tiene una incapacidad permanente. Ni se conocían ni medió discusión.