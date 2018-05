Piden 23 años por violar, abusar y maltratar a sus dos hijastras

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, al acusado contrajo matrimonio con una mujer y comenzó a convivir con ella y con sus dos hijas. Una de ellas, que ahora ya es mayor de edad, sufrió diversos episodios de violaciones desde que tenía 14 años. Le obligaba a realizarle masturbaciones y felaciones y la agredía sexualmente cuando estaban a solas en el domicilio familiar, o en otras ocasiones también en una zona habilitada como vestuario en la granja de cerdos en la que trabajaba el procesado. Estos abusos fueron reiterados en ese tiempo hasta el punto de que se producían una o dos veces a la semana.

El escrito relata que el 30 de marzo de 2016, sobre las 8.00, el hombre entró en el dormitorio de la menor y se metió en su cama. Cuando la niña le pidió que se marchara, salió del cuarto pero regresó cinco minutos después y se volvió a meter en la cama, quitándole entonces los pantalones y haciéndole tocamientos hasta agredirla sexualmente.

Durante todo ese período de tiempo y durante los actos sexuales, para someter a la menor el acusado «le infundía miedo» amenazándola con que si no accedía a sus peticiones, habría discusiones familiares y no la dejaría salir de casa. Además, el 19 de abril de 2016, la llamó por teléfono para advertirle que no dijera nada «porque vas a destruir dos familias, la mía y la de tu madre».

Entre septiembre y octubre de 2015, durante unas vacaciones en Salou, el acusado también hizo tocamientos a la otra hija de su mujer cuando estaban en la playa, dentro del agua. La víctima le pidió que la dejara en paz, pero él siguió insistiendo. Estos comportamientos, según la fiscal, se produjeron de forma continuada cuando estaba a solas con ella.

Además, el Ministerio Público también le acusa de tres delitos de malos tratos habituales porque sostiene que durante todo el tiempo que duró la relación entre él y su mujer, infligió castigos físicos, con bofetadas, patadas y tirones de pelo tanto a las menores como su pareja, a las que también profirió insultos.

La Fiscalía pide 12 años de prisión por el delito de agresión sexual continuada a menores de 16 años; cinco por el de abusos sexuales a la otra menor; y dos más por cada uno de los tres delitos de maltrato habitual.

9.000 euros de indemnización

Aparte de las penas de cárcel, también solicita para el hombre, que se encuentra en prisión provisional desde el 21 de abril de 2016, medidas de alejamiento de sus víctimas durante 14 años y otros 13 de libertad vigilada, así como cuatro años de privación de tenencia de armas. También reclama 3.000 y 6.000 euros de indemnización, respectivamente, para las dos hijastras.