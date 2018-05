Fonz vuelve a ser tribuna política nacional con un nuevo Curso Extraordinario de la UZ

La localidad mediocinqueña se convierte de nuevo en sede estival de la Universidad de Zaragoza apostando por ser una plaza de reflexión política cada verano con ponentes de primer nivel, igual que los que participaron en el curso anterior celebrado en septiembre de 2017. En ambos casos, la dirección de los cursos corre a cargo de la profesora de Ciencias Sociales y Políticas de la UNED, Carmen Lumbierres.

El curso gira en torno a tres ejes que corresponden a los tres asuntos que más debate han generado entre la sociedad el pasado año 2017 y que todavía lo siguen generando: la revolución del feminismo, el fenómeno de ‘fakenews’ o las noticias falsas en las redes sociales, y el nacionalismo.

De momento han confirmado su asistencia en el plano político el Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales del Ministerio de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, el diputado socialista por Gipuzkoa y ex alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, el ex Jefe del Estado Mayor del Ejército durante el anterior Gobierno socialista y ahora responsable de Podemos en el municipio de Madrid, Julio Rodríguez, el ex diputado del PNV, Iñaki Anasagasti, el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro y la secretaria de organización de ERC y diputada autonómica Mònica Palacín. A esta lista de políticos habría que añadir los nombres de Arturo Aliaga, como presidente del PAR, y representantes de Ciudadanos.

Destacada será la presencia del catedrático de Filosofía Política y Social y director del Instituto de Gobernanza Políticas, Daniel Innerarity, que abrirá el curso reflexionando sobre la decepción política generalizada a comienzos del siglo XXI y que plasma su último libro titulado ‘Política para perplejos’.

El auge del feminismo en del debate social será el título de la ponencia que impartirá la profesora de la Universidad de Zaragoza, María Angulo Egea, que estará acompañada por la periodista de El País y El Diario, y escritora especializada en género, Lucía Lijtmaer. Cabe apuntar que la prestigiosa revista norteamericana Time designaba como Persona del 2017 a las mujeres del ‘Yo también’ o que todavía resuenan los ecos de la primera huelga feminista del mundo, con especial participación en nuestro país.

El futuro de la derecha y la izquierda

La primera de las mesas de debate político tendrá lugar el miércoles 4 a las 16.30 y llevará por título ‘Hacia dónde va el centro derecha en Europa’. En ella participarán el Secretario de Estado Bermúdez de Castro y un ponente de Ciudadanos aún por determinar.

El futuro de la izquierda en España tomará el relevo en la segunda mesa política en la que participarán el socialista Odón Elorza y Julio Rodríguez de Podemos.

La última mesa política, con la que se cerrará este curso el jueves 5 de julio, abordará el no resuelto problema del modelo territorial del Estado y el papel del nacionalismo. Para abordar esta cuestión se ha invitado a destacados dirigentes de formaciones nacionalistas de Aragón, Cataluña y País Vasco, como los respectivos presidentes de CHA y PAR José Luis Soro y Arturo Aliaga, un diputado nacional de ERC –todavía por concretar- y el ex parlamentario del PNV Iñaki Anasagasti.

Periodismo y redes sociales

Además de la política el periodismo marcará la sesión del jueves 5 de julio con tres conferencias sobre las redes sociales, las ‘fake news’ en el entorno internacional y la comunicación política en redes sociales. Las cuáles estarán impartidas por el decano de Comunicación de la Universidad San Jorge, José Juan Verón, el profesor de la Universidad Europea de Madrid, Miguel Ángel Benedicto, y el corresponsal de ABC en Bruselas, Enrique Serbeto, el periodista de El Diario.es, Juan Luis Sánchez, y el profesor de la Universidad de Zaragoza, Ricardo Zugasti Azagra.

Cabe apuntar que las ‘fake news’ y el manejo de las redes sociales han influido decisivamente en los resultados electorales como el que llevó a Donald Trump a la presidencia de EE.UU. Hechos como éste hicieron que el Diccionario Oxford designara el término en inglés de noticias falsas como la palabra del año 2017, al registrarse un aumento de su uso del 365%. La palabra del año anterior fue posverdad y en torno a la cual giró una de las mesas de debate del curso universitario de Fonz.

El programa de este curso se ha presentado este miércoles en el Hotel Mas Monzón en un acto que ha reunido al alcalde de Fonz, Toño Ferrer, a la concejala de Cultura, María Clusa, a la directora Carmen Lumbierres y a representantes de entidades que apoyan su realización como la Comarca del Cinca Medio o el Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio (CEHIMO), representado por sus presidentes Miguel Aso y Pedro García.

La matrícula ya está abierta y se puede realizar en este enlace. El curso cuenta con el reconocimiento de 0,5 créditos universitarios. Los socios de CEHIMO pagarán la mitad de la matrícula.

El alcalde de Fonz, Toño Ferrer, destacó que gracias a este curso Fonz está consiguiendo visibilizar que desde el medio rural se pueden llevar a cabo iniciativas propias de grandes ciudades, y que constituye una gran oportunidad para que políticos de altas esferas conozcan de primera mano localidades de la España interior y sus problemáticas.

Asimismo ha valorado la promoción que supone para el municipio y también el hecho de que sirva para afianzar los lazos con la Universidad de Zaragoza, cuyo fundador el canónigo Pedro Cerbuna fue de los hijos ilustres de la villa renacentista.

Por su parte, la directora del curso, la profesora Carmen Lumbierres destacó el planteamiento de este curso como un repaso a las incógnitas que el año nos ha dejado, profundizando más allá de los límites que la información diaria permite y el debate político obligadamente inmediato posibilita.

El presidente de CEHIMO Pedro García destacó el centro de estudios tiene vocación comarcal y por lo tanto era obligado apoyar un curso de estas características que se organiza en una de las localidades del Cinca Medio.

Por su parte, el presidente del ente comarcal Miguel Aso recordó el buen desarrollo que tuvo la primera edición y la apuesta por su continuidad que hace la Universidad de Zaragoza. Calificó de “lujo” este tipo de jornadas en una localidad con el tamaño de Fonz y animó a los vecinos del territorio a participar de las conferencias previstas.

El desarrollo de este curso se podrá seguir en la página web http://www.cursopolitica.com donde se publicarán igual que se hiciera el año anterior resúmenes de cada conferencia, fotografías y las grabaciones de todas las sesiones en vídeo.