El fiscal solicita imputar también a la abuelastra y al padrastro de Naiara por violencia y torturas

La Fiscalía Superior de Huesca ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 1 de Jaca que sea un tribunal popular el encargado de enjuiciar el asesinato de Naiara, la niña de 8 años que vivía en Sabiñánigo y que murió en julio del año pasado después de sufrir una brutal paliza a manos de su tío político, Iván Pardo Pena, de 33, que está en prisión provisional desde entonces.

En su escrito, el fiscal también ha pedido la imputación, por su conexión con los hechos, de la abuelastra de la niña, N. P. C., y del padrastro, C. J. P. P., por presuntos delitos de violencia psíquica y física habitual en el ámbito familiar y contra la integridad moral y torturas. No obstante, también aclara que esta relación de delitos está a expensas de "ulteriores responsabilidades penales que pudieran derivarse de las diligencias practicadas".

En su escrito, solicita que se transformen las diligencias previas de investigación incoadas en un procedimiento ante el Tribunal del Jurado, «al ser competencia de este último el enjuiciamiento de los delitos de homicidio y, en su caso asesinato». En este sentido, alude al artículo 2 de la Ley Orgánica reguladora del Tribunal del Jurado ya que "todas las diligencias de prueba practicadas hasta la fecha se derivan indicios suficientes que acreditan la comisión de un delito de asesinato por parte de Iván Pardo Pena", argumenta.