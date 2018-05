El oso conquista nuevos territorios en el Pirineo

En 2004, un cazador francés abatió a la última osa autóctona del Pirineo, Cannelle, pero con ella no se extinguió la especie, gracias a la reintroducción de ejemplares de Eslovaquia. Francia quiere seguir con la política de reforzamiento de la población osera y, sin contar con Aragón, prevé soltar este otoño dos hembras que puedan aparearse con los dos únicos machos que quedan en la zona occidental (Neré y Canelito), a caballo entre los valles franceses, aragoneses y navarros. Para unos es la única solución a la extinción de la especie en esta parte del macizo si se quiere conservar la biodiversidad. Para otros, una amenaza a la ganadería extensiva.

Pero, ¿cómo ha recibido Aragón el anuncio del ministro francés de Medio Ambiente, Nicolás Hulot? La respuesta de la DGA no deja lugar a dudas: con "preocupación y malestar". La directora general de Sostenibilidad, Pilar Gómez, asegura que el Gobierno de la Comunidad Autónoma no tiene conocimiento oficial sobre este tema, y muestra su descontento "por no haber sido consultados, ni haber recibido información alguna por la parte francesa sobre la reintroducción de dos osas en esta zona del Pirineo". "Los osos no conocen fronteras, y una reintroducción en el Pirineo francés es, de facto, una reintroducción en Aragón. Por lo tanto, consideramos que deberíamos contar con toda la información para preparar nuestro plan de acción al respecto", aclara.

Vigilancia 24 horas

La estrategia de Francia de reforzar a la población también ha puesto en alerta a los ganaderos. El rebaño de Antonio Casajús fue la última víctima de Neré en septiembre de 2016. "Que traigan más osos solo nos ocasiona problemas, cuando ya ha sido un invierno complicado con el lobo", afirma este ganadero del valle de Hecho que realiza la trashumancia a tierras de Monegros. "Si en el monte sueltas fieras, no puede sobrevivir la ganadería extensiva, porque tendremos que vigilar al ganado las 24 horas", añade.