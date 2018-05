Herida grave una persona tras chocar una furgoneta y un camión en la N-240, en Monzón

Una persona ha resultado herida grave al colisionar la furgoneta que conducía con un camión, en la carretera nacional N-240, a su paso por el término municipal de Monzón, en la zona del polígono industrial la Armentera. Ha ocurrido poco después de las 16.30.

El conductor del camión, de 62 años, ha resultado herido leve, mientras que la persona que iba a los mandos de la furgoneta, de 54 años, ha quedado ingresada en el hospital de Barbastro, según han informado la Guardia Civil y el Gobierno de Aragón. No obstante, no se descartaba su traslado al hospital San Jorge de Huesca.

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se ha producido el siniestro. Sí se sabe que ha sido una colisión lateral.