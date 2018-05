¡Cuidado con los neveros!

El esquí de montaña provoca casi uno de cada cuatro rescates en invierno. Pero el peligro que supone la nieve no desaparece con la primavera. La Guardia Civil ha advertido de que uno de los mayores riesgos a los que se enfrentan los montañeros en la campaña estival son los neveros. Según el teniente Santiago Gómez, jefe de los Greim de Aragón y Navarra, "queda mucha nieve en la montaña y habrá muchos neveros este verano". Él ha aconsejado rodearlos o en caso de tener que atravesarlos, siempre llevar crampones para asegurar la pisada y piolet para detener una posible caída. "Un resbalón en un nevero de 10 metros puede suponer una caída con consecuencias muy graves", ha señalado durante la rueda de prensa de presentación del balance invernal de rescates de montaña. A los esquiadores de montaña les ha avisado de que "mientras haya nieve, hay riesgo de avalancha".

El agua es otro de los elementos a tener en cuenta en un año con mucho caudal en los ríos por las abundantes lluvias y la gran reserva de nieve. Acaba de empezar la temporada de barrancos y hay que vigilar especialmente la crecida del nivel. Precisamente, en los consejos ofrecidos por Santiago Gómez está lanificar bien la actividad, consultando la meteorología, pero no solo en los días previos, sino horas antes y respecto al lugar por donde se va a ir. Y teniendo en cuenta además las horas de luz, porque durante la noche el peligro se multiplica y además, en caso de accidente y de necesitar un rescate, la principal dificultad es que el helicóptero no pueda volar (no es operativo de noche), lo que retrasa la intervención.

El jefe del Greim recomienda además llevar siempre un teléfono móvil con batería suficiente u otros aparatos de orientación y nunca salir solo a la montaña, pues al estar en una zona sin cobertura, nadie puede dar la voz de alerta. El número ideal es de tres personas por grupo, de manera que ante un accidente, uno se queda con el herido y otro va a pedir ayuda.