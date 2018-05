El cupón de la ONCE celebra la Fiesta del Primer Viernes de Mayo de Jaca

La Fiesta del Primer Viernes de Mayo, de Jaca , es la protagonista del cupón de la ONCE del sábado, 5 de mayo. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España la conmemoración de la victoria de las huestes del Conde Aznar Galíndez sobre los invasores árabes.

El cupón se ha presentado por el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón Ipas y el jefe del Departamento de Juego de la Territorial de la ONCE en Aragón, José Luis Catalán, acompañados por otros responsables de ambas instituciones.

Cada primer viernes de mayo, Jaca recuerda y revive la batalla en una fiesta en la que la ciudadanía viste con trajes de aquella época para participar en un desfile multitudinario.

La primera noticia de la batalla del Primer Viernes de Mayo se encontraría en una referencia que Alfonso X El Sabio recogía del suceso en el IV Libro de su 'Grande y General Historia'. El conde Aznar defendió la ciudad del ejército musulmán que quería conquistarla.

Cuando las tropas del conde perdían la batalla, las jacetanas salieron a defender la ciudad, "armadas" con sartenes, cacerolas, cuchillos y otros utensilios de cocina, cuyo reflejo ante el sol al subir a lo alto de las murallas provocó un efecto de sorpresa a los jefes árabes que creyeron que se trataba, según cuenta la leyenda, de refuerzos militares con abundante armamento, lo que, unido a la crecida de los ríos Aragón y Gas, supuso la derrota de los musulmanes.

La figura central de la fiesta es el conde Aznar Galíndez, un noble visigodo. En el siglo X se levantó la Ermita de la Victoria en el lugar donde supuestamente se libró la batalla. Este es el escenario en el que los jacetanos, cada mañana del primer viernes de mayo, disfrutan de un buen almuerzo.

Premios

Después, por la calles de Jaca se celebra un desfile en el que se mezclan labradores, artesanos con el cortejo histórico y la caballería. En la década de los 50 se compuso un himno para esta celebración.

Declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón, la Fiesta del Primer Viernes de Mayo muestra a la localidad de Jaca engalanada para conmemorar la gesta de sus antepasados.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE 'www.juegosonce.es'.