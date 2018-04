Vila: “Mi voluntad era cumplir las sentencias de Sijena, pero también obedecer las leyes catalanas”

Vila ha negado las acusaciones y espera que se archive la causa. Ha asegurado que “cumplimos tanto como pudimos cumplir”, argumentando que hubo una colisión entre las resoluciones judiciales y la obligación “imperativa y vinculante” de la legislación catalana. "Mi voluntad era cumplir las sentencias, pero también tenía que obedecer las leyes de patrimonio y de museos de Cataluña", ha recalcado.

Santi Vila declara ya en Huesca por no entregar las obras de Sijena

Además, ha negado el delito de prevaricación afirmando que no tomó decisiones arbitrarias sino basadas en informes de sus servicios jurídicos “que no tienen tinte político”.

Vila ha aludido a que en el caso de las obras del MNAC se pudo cumplir la resolución judicial, pero no con Sijena porque, según él, formaba parte de una colección. Y ha asegurado que no se alegra de que al final las obras hayan vuelto a Sijena porque su intención como consejero era que, junto con el departamento de Cultura del Gobierno de Aragón, se gestionara el patrimonio de forma conjunta porque a su juicio “las obras no tienen marca”. Cree que fue una “víctima de un momento desafortunado”.

Situación en Cataluña

Sobre la situación actual de Cataluña, Vila apunta que se puede hacer un paralelismo con el conflicto de Sijena y que “este 2018 debe ser el año de la rectificación”. Espera que se abandone el inmovilismo y se pueda formar un Gobierno autonómico cuanto antes.

En relación al otro investigado su sucesor en el cargo en la Generalitar, Luis Puig, que no ha acudido, ha negado que hicieran una “conjura” para no devolver los bienes de Sijena y ha recalcado que durante las pocas semanas que estuvo en el, “Sijena estaba en la periferia de sus preocupaciones más inmediatas”.

Desde Villanueva de Sijena

Por su parte, el abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, que llegó a los juzgados junto al alcalde de la localidad, aseguraba antes de la declaración de Vila que no contempla la posibilidad “ni siquiera remota” de que salgan absueltos los dos ex consejeros. A su juicio, a Vila no le va a descargar de su responsabilidad que diga que cumplió las leyes catalanas “porque las que tenía que cumplir eran la de este país que es España”.

Tras finalizar la toma de declaración, Jorge Español no ha dado detalles de la misma y solo ha explicado que Santi Vila no ha contestado a ninguna de sus preguntas (solo ha respondido al fiscal y a su letrado) y que se ha vuelto a escudar en que él cumplía un procedimiento administrativo. Un argumento que, a su juicio, “no se sostiene en pie porque el Supremo y el Constitucional ya dijeron que la competencia para ejecutar esta sentencia era de la jueza de Huesca y no de la Generalitat y a pesar de ello desobedeció a estos altos tribunales”.

Además, el abogado de Sijena considera que Luis Puig tendrá que buscar un sistema para declarar desde Bruselas ya que, en caso contrario, mañana mismo pedirán una orden de detención contra él por no comparecer. Y en este sentido, ha criticado el escrito que había presentado el abogado del exconsejero informando de que no podía viajar a Huesca porque estaba sometido a los tribunales de Bruselas debido el proceso de extradición que ha solicitado el Supremo. Pero para Jorge Español, es un argumento "capcioso porque no está ahí por casualidad sino porque está huido de la justicia española".

El letrado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena espera que Santi Vila sea condenado "porque ha desobedecido claramente y de forma rebelde las distintas resoluciones del juzgado de Huesca que le obligaban a entregar estos bienes y el cauce para defenderse es muy estrecho". Además, reclama también que responda civilmente por el operativo policial que se tuvo que desplegar para traer las piezas de Sijena y que según él podría superar los 100.000 euros.

Español confía en que en un plazo de 5 o 6 meses como máximo se dé por concluida la fase de instrucción y se pueda señalar ya juicio. Para ello, todavía falta practicar varias pruebas como la evaluación de los gastos que supuso la operación policial -solicitada por la jueza- o testimonios "de personas que Vila ha implicado hoy", ha afirmado.

Por su parte, el alcalde de Villanueva de Sijena, Alfonso Salillas, ha recordado que en su día habló con Santi Vila y en respuesta a su argumento de que no podía vulnerar las leyes de Cataluña, ha subrayado que "hay un principio democrático de que el que está en política tiene que saber que no puede estar por encima de las sentencias y que hasta el poder legislativo está por debajo del judicial". En este sentido, ha recalcado que, en su caso, "si a mí me dice el juez que haga algo, yo no puedo dictar una resolución de Alcaldía negándome, que es lo que hizo Santi Vila con su resolución".

Salillas, por último, ha negado que una posible condena de los exconsejeros la valorara como una victoria para Sijena. "Yo creo que la victoria es que nuestro patrimonio vuelva a su lugar de origen y del que nunca tuvo que salir. Esto son daños colaterales de un señor que podía estar en Extremadura o Valencia que ha desobedecido al juez y tiene que responder por ello", ha señalado.

Santi Vila ha asegurado que cuando se calme el ambiente, estaría dispuesto a ir a visitar los bienes al monasterio de Sijena. Y el alcalde Alfonso Salillas ha recogido el guante y ha respondido que le invitaría sin problema. "Yo he ido muchísimas veces a visitar los bienes a Cataluña y todavía me queda porque ahí están las pinturas de la Sala Capitular y obras que están en el Museo de Lérida y que también son de Sijena, y las vamos a recuperar".