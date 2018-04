El plan de banda ancha de Huesca se mantiene porque el Ministerio no garantiza la cobertura

La Diputación de Huesca se ha sumado este martes a las críticas expresadas por otras instituciones aragonesas contra el Gobierno central por desbaratar sus previsiones de extensión de la banda ancha ya en marcha. El anuncio hecho por Mariano Rajoy en su visita a Teruel de un plan de alta velocidad que llegará a todos los municipios del país en cuatro años ha dejado en el aire los emprendidos por el Gobierno de Aragón en coordinación con las diputaciones. En el caso de la de Huesca el contrato, de 6 millones de euros, está a punto de adjudicarse.

El Presidente de la Diputación, Miguel Gracia, y la consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, se han reunido para analizar la situación generada en la provincia, tras conocer el anuncio del Gobierno central de impulsar un plan similar. Ambos consideran que no debe paralizarse el concurso de la Diputación de Huesca porque no existe garantía de que el plan del Ministerio cubra toda la provincia. La previsión es proveer de mejor tecnología, con 30 megas de velocidad, a todos los pueblos de más de 20 habitantes, definidos por el Ministerio de Energía como ‘zonas blancas’, es decir, que no disponen de cobertura de nueva generación ni hay intención de las operadoras privadas de proveerla porque no les resulta rentable.

Tanto Miguel Gracia como Pilar Alegría han pedido al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, una gestión adecuada y eficiente de los recursos públicos, ya que, como ha recordado el primero, esta institución tiene ya en fase de concurso el proyecto para llegar a más de 300 núcleos de la provincia y después de un año de hablar con el Ministerio "nos encontramos con la sorpresa de un anuncio en una cuestión en la que sabían estábamos ya trabajando". No obstante, ha añadido, "no tenemos ninguna garantía de que el proyecto del Ministerio cubra toda la provincia, con lo cual la Diputación va a continuar con el concurso que ya está en marcha". En el encuentro se ha puesto en común lo trabajado por Gobierno de Aragón y la Diputación de Huesca para que, al menos, estas dos administraciones, puedan actuar de forma coordinada.