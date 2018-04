La Ribagorza tenía 19 trabajadores temporales que superaban el límite de tres años de contrato

De hecho, de los 124 empleados públicos de la Ribagorza en 2015, solo hay una plaza para personal funcionario. De los 66 puestos reservados a personal laboral, 19 de ellos estaban ocupados por contratos laborales temporales más de 3 años, y a 31 de diciembre, 15 tenían la condición de indefinidos no fijos declarados por la Comarca en ejercicios anteriores.

Los datos figuran en el informe de la Cámara de Cuentas de Aragón relativo al ejercicio de 2015, que analiza la ejecución del presupuesto de la entidad, la gestión de personal, la contratación, las subvenciones, la morosidad y el sistema de control interno. La conclusión sobre el cumplimiento de la legalidad es “favorable”, y “fiel” respecto a la situación económica y financiera, pero detecta “una serie de incumplimientos” que han provocado hasta 14 recomendaciones para mejorar la gestión de este entidad. El informe fue aprobado el 2 de abril y remitido a las diferentes administraciones.

Entre las incorrecciones detectadas en la auditora figura que el ente no dispone de un inventario general ni contable que recoja todos sus bienes y derechos, por lo que no se ha podido opinar sobre el área del inmovilizado (6.349.000 euros), que representa el 67 % del activo.

La Cámara de Cuentas detalla además la incorrecta contabilización de los gasto por las subvenciones que se registraron indebidamente antes de que los beneficiarios acreditaran el derecho a cobrarlas, o la errónea contabilización de ingresos por subvenciones otorgadas a la Comarca (334.000 euros) que esta registró a cierre del ejercicio 2015, sin que en ese momento se dieran las condiciones para su cobro.

El desempeño de competencias impropias, que lastra a todas las comarcas al hacerse cargo de responsabilidades que no son suyas y para las que no cuenta con financiación específica, también está presente. La Cámara de Cuentas lo fija en un gasto de 173.000 euros. Y dice que “en el área de gastos, la Comarca contabilizó de manera inadecuada gastos en capítulos que por su naturaleza no les correspondían por 203.00 euros". Otro incumplimiento afecta al periodo medio de pago a proveedores, que fue de 129 días, excediendo ampliamente el límite legal.

En la gestión contractual, la fiscalización ha identificado numerosas “incorrecciones” en dos contratos mayores de 2015. El más importante que gestionó la Comarca fue el de recogida de residuos sólidos urbanos (adjudicado en 2010 pero que supuso a la entidad gastos por 890.000 euros en 2015). Advierte de errores en el pago al contratista de la revisión de precios del periodo 2013-2015. Además, la Comarca no publica la convocatoria de sus licitaciones ni sus resultados en la Plataforma de Contratación del Sector Público. “El sistema de control interno presenta carencias importantes que se acentúan por la escasez de personal”, señala.