El Congreso insta al Gobierno a ofrecer “una disculpa pública” a los afectados de Jánovas

Han pasado 10 años desde que el Ministerio de Medio Ambiente autorizara la reversión de los bienes expropiados para el embalse de Jánovas, una vez descartada su construcción, pero los afectados todavía no han recuperado las tierras en su totalidad, de forma que la injusticia de la que fueron víctimas se perpetúa. Así lo ha entendido el Congreso de los Diputados, que este martes ha aprobado una proposición no de ley, a iniciativa de Podemos y enmendada por el PSOE, con un texto consensuado. En ella insta al Ministerio a ofrecer a los afectados “una disculpa pública” reconociendo “el daño cometido y la inacción por parte de la administración durante todos estos años”.

Todos los grupos representados en la comisión de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente respaldaron la iniciativa, salvo el PP, que se abstuvo. Reclaman al Gobierno el desbloqueo del proceso de reversión de las propiedades a los vecinos, forzados hace medio siglo a abandonar sus casas y sus tierras, y el reconocimiento del principio de menoscabo, es decir que no tengan que pagar el precio con el IPC actualizado sino que se admita la pérdida de valor de las propiedades, consumidas por el paso del tiempo y casi todas en ruinas.

"Muchas cosas ya no las conseguiremos, pero al menos que acepten que metieron la pata", ha manifestado Óscar Espinosa, de la Fundación San Miguel de Jánovas, en nombre de los afectados, respecto a la petición de una disculpa pública. "No esperaron a sacar a la gente hasta que estuvieran hechas las obras, porque la gente no importaba. Ahí sí hay una responsabilidad, y cualquier gobierno democrático debería pedir disculpas por la manera de echar a los vecinos", ha añadido.