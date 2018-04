Pedro Sánchez: “El PP mete la mano y Rivera les echa una manita”

El secretario general del PSOE ha criticado al PP y a Ciudadanos por mirar para otro lado frente a casos de corrupción como el de la Comunidad de Madrid. “El PP mete la mano y Rivera les echa una manita”, ha dicho Pedro Sánchez en la Fiesta de la Rosa que se celebra en Ayerbe con la asistencia de un millar de militantes. No parece que Cristina Cifuentes acabara el máster, ha mencionado, pero si acaba la legislatura como presidenta de la Comunidad de Madrid es porque “Rajoy y Rivera habrán mirado para otro lado”. La moción de censura presentada por el PSOE en Madrid se justifica, ha aclarado, “por una cuestión de dignidad”, que ha sido mancillada por el PP durante 25 años en esta Comunidad.

Durante su intervención, el líder del PSOE ha dicho que la despoblación y las desigualdades sociales son un desafío y ha acusado al presidente del Gobierno de permanecer ausente. “Rajoy viene a ser un conductor dormido al volante del país”, que necesita respuestas a sus problemas. Ha reclamado que la recuperación económica llegue a todos los ciudadanos, “porque si no llega a la calle, hay que salir a la calle para reclamarla”. Por eso, ha justificado que el PSOE no puede apoyar los presupuestos que, por ejemplo, plantean llegar en 2018 a los índices en inversión educativa que había en 2009. Otra razón de su negativa a respaldar las cuentas del Estado está en las pensiones, “Aumentando los sueldos se cotizará más y se ingresará más en la Seguridad Social”, opina, y ha pedido al sector financiero, con unos beneficios de 13.000 millones de euros y rescatados en la crisis con 77.000 millones, que “rescate por rescate, echen una mano para recuperar el estado del bienestar”.

Sánchez ha finalizado su discurso asegurando que la izquierda puede volver a gobernar en el país y en los ayuntamientos. “Tenemos que volver a ganar las elecciones porque se necesitan alcaldes comprometidos con las causas sociales, la lucha contra la despoblación y las desigualdades sociales”.

Por la tribuna han pasado el alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas; el secretario general del PSOE del Alto Aragón, Antonio Cosculluela; y el de Aragón, Javier Lambán. Han llegado militantes de toda la Comunidad, pero también de Madrid o Cataluña, y numerosos socialistas que ocupan cargos públicos, como las consejeras Pilar Alegría, Mayte Pérez, Marta Gastón y María Victoria Broto o la eurodiputada Inés Ayala. Y en el recuerdo de todos ha estado Carmen Chacón, de cuya muerte se cumple mañana el primer aniversario.

Sánchez no ha hecho mención a la cuestión catalana, pero sí el presidente de Aragón, que ha pedido al Gobierno de España que implante el estado de derecho en Cataluña, “cueste lo que cueste”. Javier Lambán ha dicho, refiriéndose a Cataluña, que “es una batalla que ganará España y el estado de derecho”. ´”No puede ser que Madrid siga en esta especie de política de apaciguamiento con Cataluña y no puede ser que se trate de solucionar el problema con Cataluña a base de continuas cesiones que poco a poco van cuarteando al país y que ponen en cuestión su propia unidad”, ha declarado a los periodistas en el pabellón polideportivo de Ayerbe. Desde Madrid, ha añadido, tienen que reaccionar “e implantar el estado de derecho cueste lo que cueste”. “Si queremos que Cataluña siga formando parte de España, el Estado tiene que tener en Cataluña la misma presencia que en otras comunidades”.

Lambán también se ha referido a la propuesta de negociación de Puigdemont para decir que con personas situadas “en la ilegalidad más absoluta”, acusadas de varios delitos, “el Estado no podrá negociar jamás”.

Sobre la situación en Madrid, el presidente aragonés ha comentado que no le gusta opinar de “mis colegas autonómicos” pero que da la impresión de que en Madrid, “el PP y Ciudadanos no se dan cuenta de la gravedad de la situación y no están reaccionando con la contundencia que deberían”.

Lambán cree que es un momento “muy difícil para España”, cada vez más necesitada de una alternativa potente de gobierno, que solo puede ofrecer el PSOE de la mano de Pedro Sánchez, y a la vez “muy interesante de Aragón, la Comunidad que más está creciendo económicamente, donde más baja el paro y donde más se reducen las desigualdades”.