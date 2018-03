Registrado un terremoto de magnitud 2.9 en Aragüés del Puerto

Un movimiento sísmico de magnitud 2.9 se ha dejado sentir a primera hora de la madrugada de este martes en la localidad de Aragüés del Puerto, en la comarca altoaragonesa de la Jacetania. El temblor se ha producido hacia las 00.30 y han sido muchos los vecinos que han notado el movimiento sísmico, registrado al noreste de la población y localizado a 11 kilómetros de profundidad, según informa el Instituto Geográfico Nacional (ING). Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales ni materiales.

"Fue como un golpe fuerte", explica Ángel Casajús, alcalde de Aragüés del Puerto. A esa hora, la mayoría de los vecinos estaban en sus casas y "algunos me han dicho que notaron cómo se tambaleaban algo los muebles", ha añadido. Otros, que en ese momento se encontraban en el bar incluso salieron a la calle tras escuchar el ruido. "Fue como si se hubiese caído una chimenea por el viento", ha explicado el primer edil.

Casajús ha dado una vuelta por la población en la mañana de este martes para comprobar si se había producido algún desperfecto, pero aparentemente "todo está bien y ningún vecino me ha comunicado nada al respecto". Tras el temblor no se registraron réplicas. Según ha dicho, en esta zona no son habituales los movimientos sísmicos. "Hacía años que no sentíamos un temblor y menos tan fuerte como este", ha señalado el alcalde. Una hora y media antes del de Aragüés, al otro lado de la frontera, en la localidad francesa de Olorón hubo otro temblor, de 1.5 de magnitud.