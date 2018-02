La subdelegada del Gobierno aconseja no viajar si no es imprescindible

La subdelegada del Gobierno en Huesca, María Teresa Lacruz, ha aconsejado no viajar, siempre que pueda evitarse, ante la previsión de intensas nevadas que no afectarán solo al Pirineo sino que también caerán en el centro y sur de la provincia. “Es recomendable no viajar si no es imprescindible”, ha dicho, al finalizar la reunión celebrada en la tarde de este martes por el comité ejecutivo del gabinete de crisis ante situaciones meteorológicas extremas, a la que asistieron representantes de la Administración General del Estado.