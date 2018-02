Tras las huellas del lobo en el Pirineo

Era previsible que tarde o temprano la expansión del lobo afectara al Pirineo. Nos guste o no nos guste, están llegando y vendrán más», advierte la directora general de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Pilar Gómez, que hace unos días se reunió con ganaderos de la Ribagorza para avisar de la presencia de un lobo en Laspaúles y Bisaurri, de la que se tiene constancia desde octubre, aunque hasta ahora no había trascendido. A diferencia del ejemplar descubierto en junio del 2017 en los Monegros, no hay constancia de que haya atacado a rebaños.