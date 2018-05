El Inaga revisará el expediente de la polémica planta de biomasa de Monzón

“Nos alegramos que se haya tenido en cuenta porque el debate social en Monzón es importante. Pero que se revise ahora también demuestra que las cosas no se hicieron bien en un principio”, valora Álex Serrano, miembro de Ecologistas en Acción y uno de los representantes de la plataforma. El colectivo entiende que la planta, que promueve la empresa Solmasol I, puede provocar problemas por las emisiones que produzca la incineradora de madera, y para ello han recogido más de 7.700 firmas -5.300 por internet y 2.400 de vecinos de Monzón- que trasladarán en las próximas semanas al Ayuntamiento y al Departamento de Desarrollo Rural. “Estamos hablando de que Monzón es una de las ciudades de Aragón con los indicadores de contaminación más elevados, y creemos firmemente que la planta se puede levantar en otra zona que no sea tan próxima al municipio”, señala Serrano. Del proyecto de la planta de biomasa de Monzón será revisado por el Instituto Aragonés del Gestión Ambiental (Inaga) después de que este mismo organismo le otorgara la autorización pertinente para llevarse a cabo.

Del 'no' de las Cortes a la revisión del Inaga



La historia de la planta de biomasa viene de lejos y ha levantado profundos debates en la ciudad montisonense. El anterior Gobierno municipal tramitó el expediente de Declaración de Interés Público para que se ubicara en el terreno que ahora genera discordia, entre las carreteras comarcales que llevan a Almunia de San Juan y Fonz, cerca del polígono industrial Paúles. Y tras este trámite, el Inaga concedió el visto bueno a la declaración de impacto ambiental a finales del pasado mes de agosto.



Sin embargo, durante este tiempo, el consistorio de Monzón ha cambiado de gobierno (de PP-PAR a PSOE-Cambiar Monzón), avivando el debate. “Nosotros hubiéramos dicho que sí a la planta, valorando los puestos de trabajo que va a generar, pero no en esa ubicación, que creemos que no es la más idónea”, explica Miguel Aso (Cambiar Monzón), actual concejal de Medio Ambiente, quien explica que la nueva corporación se encontró sin posibilidad de efectuar cambios, más allá de enviar una serie de consideraciones al Inaga sobre los problemas que podría generar la planta.



Además, la semana pasada se debatió en las Cortes de Aragón una proposición no de Ley impulsada por Izquierda Unida y Podemos para solicitar el cambio de ubicación que fue rechazada con los votos en contra de PP, Ciudadanos, PSOE y PAR, mientras que votaron a favor IU, CHA y Podemos.



Un rechazo desde las Cortes que no ha evitado que en el ámbito municipal se siga moviendo el tema. Sin ir más lejos, este mismo martes el grupo municipal del PAR propuso mantener la planta en la misma parcela, pero desplazando su ubicación para que en lugar de estar a 600 metros estuviera a 1.400 del casco urbano, algo insuficiente para el colectivo que se opone a la incineradora.