Tarazona despide los talleres de verano con un Cipotegato con globos de agua

Los niños que participan en el segundo turno de los talleres de verano de Tarazona han visto este viernes al Cipotegato, tres días antes de su salida oficial… aunque no era el de verdad, sino un monitor disfrazado que ha recibido globos de agua en vez de tomatazos.

Ya es tradicional que la fiesta que despide la programación del mes de agosto incluya esta actividad, y niños y monitores se han vestido con la ropa blanca, faja y pañuelo azul para cantar eso de ‘Cipote, Cipote’ un poco antes de tiempo.

El Cipotegato ha salido puntual, a las doce del mediodía como ocurrirá el próximo 27 de agosto, y en el patio de las instalaciones de la ludoteca le esperaban más de un centenar de niños armados con globos de agua. “La experiencia es muy buena, enriquecedora y emocionante, me lo he pasado en grande. Desde los dieciocho años llevo presentándome al sorteo para ser Cipotegato, a ver si hay suerte y algún año salgo vestido del de verdad. Lo de hoy me ha servido de entrenamiento”, ha dicho Javier Ruiz, monitor de los talleres de verano que se ha vestido con un traje arlequinado a prueba de agua.