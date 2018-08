La restauración del palacio de Eguarás de Tarazona, paralizada desde el año 2015

El por entonces nuevo equipo de gobierno de la institución provincial basó su controvertida decisión en un informe técnico que sostenía que la contratación del proyecto y obra incumplía la Ley de Contratos del Sector Público "al considerar que no se dan los supuestos que con carácter excepcional posibilitan la misma", tal y como publicó HERALDO el 28 de julio de 2015. Además, argumentó la anulación del concurso esgrimiendo que la redacción del proyecto la podían asumir los propios servicios técnicos de la DPZ, consiguiendo así "un ahorro de costes considerables sin aumentar los plazos respecto a los inicialmente previstos", fijados en dos años. Un ahorro que por entonces se cifró en 330.000 euros frente a los 5,8 millones de euros por los que habían sido licitadas las obras.

Más de tres años después la realidad es que, a unos meses de concluir el mandato, la Diputación de Zaragoza no ha llevado a cabo ninguna inversión en este inmueble del siglo XVI, llamado a convertirse primero en una hospedería y después en un centro cultural y de exposiciones y en sede del Centro de Estudios Turiasonenses.

Fuentes de la DPZ reconocen que los primeros trabajos "no podrán iniciarse hasta el año que viene", pero el propio presidente garantiza que "esta actuación se va a ejecutar lo antes posible". Aseguran que se lo toma incluso como un "empeño personal", después de que el pleno de la institución aprobase en abril del año pasado el nuevo proyecto básico para terminar de restaurar el palacio, con un presupuesto de 3,8 millones de euros. "La actuación se está retrasando por cuestiones técnicas y administrativas, relacionadas tanto con las autorizaciones y las licencias necesarias como con los requisitos establecidos para poder financiar las obras con fondos Feder", añaden desde el gobierno de la DPZ.

"Falta de voluntad política"

El número dos del Ayuntamiento de Tarazona y diputado provincial por el Partido Popular, Luis José Arrechea, explicó que tanto técnicos municipales como del Gobierno de Aragón consideran que el documento presentado por la DPZ "no es lo suficientemente exacto como para dar una licencia de obras". Y añadió: "En su caso habría que dar una licencia por cada una de las fases que se fuesen a ejecutar".

"Está claro que no hay voluntad política de invertir en el edificio, porque si no así se hubiese hecho ya desde la primera anualidad". El concejal lamentó que se paralizó "un procedimiento para el que ya había ofertas de empresas, y desde entonces no se ha invertido ni un euro".