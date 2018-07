Un centenar de personas disfrutan del encuentro solidario entre Down Huesca y Alouda en Fonz

Los niños del Sáhara tienen un nuevo espacio de reunión y disfrute en la provincia desde este domingo en la localidad mediocinqueña de Fonz a raíz del primer encuentro entre las asociaciones Alouda, amigos del pueblo saharaui del Alto Aragón, y Down Huesca. Esta primera reunión entre ambos colectivos que trabajan con la discapacidad ha contado con la implicación del Ayuntamiento de Fonz que de esta forma quiere mostrar su solidaridad con la situación del pueblo saharaui que vive en campos de refugiados en Tinduf (Argelia) a la vez que reforzar sus lazos con Down Huesca, entidad que construye un albergue y escuela de vida independiente en el municipio. Así lo expresó la concejala de Cultura, María Clusa, en la recepción que junto al teniente de alcalde Fernando Tudel ofrecieron a un centenar de asistentes de las dos asociaciones. Para Clusa contar en Fonz con el albergue que está construyendo Down Huesca “es motivo de orgullo para el Ayuntamiento” y deseó que este primer contacto con Alouda sirva para acoger “muchos encuentros más, ya sea de personas con o sin discapacidad”.

Alrededor de una veintena de los 51 niños saharauis que pasan el verano en familias de acogida del Alto Aragón dentro del programa ‘Vacaciones en paz’, que gestiona Alouda, -entre ellos cinco niños con discapacidad que están en centros residenciales de Huesca – se relacionaron con algunos de los usuarios de Down Huesca generando e “inicio de una bonita relación que ya tardaba en materializarle y que esperamos sea fructífera y duradera y que incluya a jóvenes con y sin discapacidad porque nuestra asociación no segrega si no que trabaja por la inclusión”, señaló Mari Luz Escartín, vocal de Down Huesca.

Desde Alouda se valora muy positivamente esta jornada. El coordinador del programa ‘Vacaciones en paz’ para los niños saharauis con discapacidad, Embarek Buyemaa, destacaba que “es un día especial para nosotros porque nos invitan un colectivo especial como Down Huesca y el Ayuntamiento de Fonz. Es un placer tener este día solidario que estas entidades han organizado para nuestros niños y discapacitados”. Buyemaa ha recordado las extremas condiciones de vida que sufren estos niños y sus padres en los campos de refugiados de Argelia con temperaturas que superan los 50º, sin agua potable y dependientes en todo momento de la ayuda humanitaria que en los últimos tiempos está escaseando. “Aquí disfrutan del aire acondicionado, de buena atención médica, de las piscinas, se mejora notablemente su calidad de vida y su alimentación. Sólo están dos meses pero lo pasan muy bien”, indicó.